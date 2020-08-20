Belaruslu muhaliflerin dayak ve işkence isyanı

Gözaltına alınan pek çok göstericiden haber alınamıyor. Serbest bırakılanlar, maruz kaldıkları işkenceyi DW’ye anlattılar.Belarus'ta, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle düzenlenen protestolarda, sadece ilk gün 7 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Resmi makamlar, bu göstericilerin büyük bir bölümünün serbest bırakıldığını, 122 kişinin hala tutuklu bulunduğunu söylese de, bu verileri teyit ettirmek güç. Çünkü çok sayıda kişi hakkında halen haber alınamıyor.

TUT.BY adlı bağımsız haber portalı, 14 Ağustos itibarıyla, bu kişileri bulabilmek için arama çalışmaları başlattı. Yaklaşık 12 kişinin nerede olduğu tespit edilirken, 76 kişinin akıbeti hakkında herhangi bir ipucu bulunamadı.

Serbest bırakılanlar, gözaltına alındıkları sıradı “eşi benzeri olmayan bir şiddete” hedef olduklarını anlatıyor. Belarus makamları, bu iddiaları yalanlayıp, şiddet uygulanmadığını savunsa da, pek çoğu hastanede tedavi görüyor.

"Haber alamıyoruz”

Bunlardan biri de Elena Budejko. DW'ye konuşan Budejko, polis şiddetine hedef olan bir doktor. Minsk'deki bir hastanede anestezi uzmanı olan Budejko, bir günden az bir süre gözaltında tutulduğunu, bu süre zarfında da hayatının en kötü saatlerini yaşadığını anlatıyor.