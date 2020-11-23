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Belarus'ta Ağustos Ayından Bu Yana Süren Gösterilerde Yeni Gözaltılar

23.11.2020 12:58 | Son Güncelleme:
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Belarus'ta Ağustos Ayından Bu Yana Süren Gösterilerde Yeni Gözaltılar

Belarus’un başkenti Minsk’te Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı gösterilerde 200’den fazla kişi gözaltına alındı

Belarus’un başkenti Minsk’te Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı gösterilerde 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

Pazar günü binlerde kişi Lukaşenko’nun istifa etmesi talebiyle sokaklarda gösteri yaptı. Sivil Toplum Kuruluşu Vesna-96’ya göre gösteriler sırasında polis 205 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkede 9 Ağustos’ta yapılan seçimlerin ardından her haftasonu protesto gösterileri devam ediyor. Uluslararası gözlemciler de yapılan seçimlerde şefaflık olmadığı konusunda kaygılarını dile getirmişlerdi. Bugüne dek yapılan gösterilerde 7 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.

Bu ay başında hükümet muhalifi isimlerden birinin, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi neticesinde gösterilerdeki tansiyon daha da arttı.

Ülkeyi 26 yıldır yöneten Lukaşenko istifa etmeyi reddederken seçimleri yüzde 80 oyla kazandığını iddia ediyor.

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