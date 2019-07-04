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Belarus’ta Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Dün Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Belarus’ta kutlamalar sırasında yaşanan havai fişek patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Belarus dün Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Dün Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Belarus’ta kutlamalar sırasında yaşanan havai fişek patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını elde eden Belarus dün Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Başkent Minsk’te askeri geçit töreni ve resmi kutlamaların ardından akşam saatlerinde de kutlamalar gerçekleştirildi. Ancak kutlamalarda havai fişek faciası yaşandı. Savunma Bakanlığı tarafından acil olarak kurulan Araştırma Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, havai fişeklerden çıkan piroteknik maddelerin patlaması sonucu en az 1 kişi öldü ve 10 kişi de yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının metal havai fişek makinesinden fırlayan metal bir yonganın boğazına saplanmasıyla öldüğü bildirildi.
Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yapılan havai fişek gösterisi sırasında dört piroteknik madde patlaması meydana geldiği ifade edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamalarda bir spor merkezinin ve yakınlardaki pek çok apartmanın camları kırıldı.
Araştırma Komitesi, insanlar için yüksek risk taşıyan maddelerin ve nesnelerin kullanım kurallarına karşı bir suç olup olmadığını netleştirmek için soruşturma başlattı.

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