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Belarus'ta bir gösterici hayatını kaybetti

11.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Yolsuzluk iddialarıyla gölgelenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Belarus'ta protestolar sürüyor.

Belarus'ta bir gösterici hayatını kaybetti

Bir gösterici hayatını kaydetti. Muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın ise Litvanya'da olduğu kaydedildi.Devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Belarus'ta ikinci gece de ülke çapında protestolar devam etti. Emniyet güçleri yine göstericilere sert müdahalede bulundu. Belarus İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, pazartesi gecesi düzenlenen protestolar sırasında bir gösterici hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada güvenlik güçlerine atmaya çalıştığı patlayıcının protestocunun elinde patladığı kaydedildi. Bir polis sözcüsü olayda birçok protestocunun yaralandığını belirtti ancak yaralı sayısı vermedi.

Bakanlık önceki gün protestolar sırasında 50'den fazla gösterici ve 39 polis memurunun yaralandığını açıklamıştı. Seçim sandıklarının kapanmasının ardından yaklaşık 3 bin göstericinin ise gözaltına alındığı belirtilmişti.

Belarus’taki seçimleri seçim kurulunun yaptığı açıklamaya göre yüzde 80,2'lik oy oranıyla ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazandı. Muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın oy oranı ise yüzde 9,9 olarak duyuruldu.

Tihanovskaya Litvanya'ya gitti

Muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya seçim sonucunu kabul etmediğini açıklamıştı. Tihanovskaya düzenlediği basın toplantısında kendisini "seçimin galibi" olarak tanımlamış ve hükümetin "yönetimi nasıl barışçıl bir şekilde devretmesi gerektiğini" düşünmesi gerektiğini belirtmişti.

Sözcüsü, Tihanovskaya'nın pazartesi günü seçim sonucuna itiraz etmek için seçim kuruluna gittiğini belirtti. Seçim kampanyasını yürüten ekibin daha sonra Tihanovskaya'nın nereye gittiğini bilmemesi ise bir süre endişelere neden oldu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Tihanovskaya'nın Litvanya'da olduğunu duyurdu.

Aslında Svetlana Tihanovskaya'nın eşi blog yazarı Sergey Tihanovski seçimlerde aday olması bekleniyordu. Ancak tutuklanıp seçim dışı kalmasının ardından yerini eşi Svetlana Tihanovskaya almıştı.

AFP/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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