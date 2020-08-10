Belarus'ta Bir Kez Daha Lukashenko Seçimi Kazandı Sokaklar Karıştı

Belarus’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk açıklanan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko bir kez daha kazandı. Ancak ilk sonuçların açıklanmaya başlanmasının ardından ülkede sokaklar karıştı. Seçime hile karıştığını iddia eden binlerce gösterici polisle çatıştı.

Seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Lukashenko oyların yüzde 80’ini aldı.

Lukashenko’nun rakibi eski İngilizce öğretmeni kadın aday Svetlana Tikhanouskaya’ysa ilk sonuçlara göre yüzde 9,9 oy aldı.

Polis ve göstericiler arasında gece boyu devam eden çatışmalarda en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu kişinin, bir polis aracının kalabalık grubun üzerine giderek çarpması sonucu öldüğü iddia ediliyor.

Sovyetler Birliği döneminde bir çiftlikte yöneticilik yapan Alexander Lukashenko, 1994 yılından buy ana Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

Bu seçimlerdeki rakibi Tikhanouskaya’ysa seçimlere muhalif eşinin hapse atılmasından sonra girmeye karar verdi.

Seçim kampanyası boyunca yaptığı mitinglerde Tikhanouskaya büyük kalabalıklar toplamayı başarmıştı.

Ancak yabancı gözlemcileri Belarus’ta 1995 yılından bu yana özgür ve adil seçimlerin yapılamadığını rapor ediyorlar.

İnsan hakları grupları, ülkede bu seçimler öncesinde bin 300’den fazla kişinin gözaltına alındığını, bu kişiler arasında uluslararası gözlemciler ve Tikhanouskaya’nın kampanyasında görevli kişiler de olduğunu söylüyorlar.

