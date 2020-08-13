Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ardından Protestolar Devam Ediyor

Pazar günü yapılan seçimlerin ilk açıklanan sonuçlarıyla birlikte başlayan protestolarda polis bugüne dek 6 binden fazla kişiyi gözaltına. Çok sayıda kişi de polisin attığı plastik mermiler ve biber gazları nedeniyle yaralandı.

Protestolar sadece başkent Minsk’te değil ülkedeki diğer şehirlerde de devam etti.

Bir grup kadın eylemci de ellerinde çiçeklerle insan zinciri oluşturarak protesto eylemlerine katıldı polis bu gruba müdahalede bulunmadı.

Görgü tanıkları, polisin göstericilere plastic mermiyle müdahale ettiğini hatta evlerinin balkonlarından göstericilere destek veren kişilere de plastic mermiyle ateş açtığını anlatıyorlar.

Belarus’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dördüncü günde de ülkede protestolar devam etti. Ülkede seçimleri yüzde 80 oy oranıyla kazanan Aleksander Lukaşenko, 6. dönemine başlarken protestocular seçimlere hile karıştırıldığını söylüyorlar.

Yaralanlar arasında Radio Free Europe/Radio Liberty muhabiri Vital Tsyhankou da bulunuyor. Associated Press Haber Ajansı’nın haberine göre Tsyhankou ve iki televizyon muhabiri polis tarafından darp edildi.

Çok sayıda kişi haber alamadıkları yakınlarını bulabilmek için hapishane kayıtlarını kontrol ediyor.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, protestolara müdahale konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. Lukaşenko “Sözde protestocu olan bu kişiler aslen suç kaydı bulunan işsiz güçsüz kişiler” dedi.

AB Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borrell, Belarus’taki seçimlerle ilgili olarak AB Dışişleri Bakanları’na Cuma günü bir toplantı çağrısı yaptı. Borrell, seçim sonuçlarına müdahale, şiddet olayları ve haksız tutuklamalar nedeniyle yaptırım tehdidinde bulundu.

Belarus Seçim Komisyonu yaptığı açıklamayla Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini aldığını rakibi Svetlana Tsikhanouskaya’nın da oyların yüzde 10’unu aldığını ilan etti.

Tsikhanouskaya, muhalif bir isim olan eşinin tutuklanmasının ardından seçime girmeye karar vermişti. Ancak seçimin ilk sonuçlarının ardından ortadan kaybolan Tsikhanouskaya, kendisinin ve çocuklarının güvenliğini gerekçe göstererek Litvanya’ya kaçtı.

Lukaşekno, 25 seneyi aşkın süredir Belarus’ta iktidarda bulunuyor ve ülkede ifade özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri konusunda sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Ayrıca uluslararası gözlemciler de ülkede adil ve şeffaf seçimlerin yapılmadığını rapor ediyorlar.

