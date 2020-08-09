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Belarus’ta Gergin Cumhurbaşkanlığı Seçimi

09.08.2020 19:31 | Son Güncelleme

Belarus’ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 65 yaşındaki Belarus lideri Alexander Lukashenko, üst üste altıncı dönem başkanlık koltuğuna oturmaya kesin gözüyle bakıyor

Belarus’ta Gergin Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Belarus’ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 65 yaşındaki Belarus lideri Alexander Lukashenko, üst üste altıncı dönem başkanlık koltuğuna oturmaya kesin gözüyle bakıyor. Ancak Corona virüsüyle mücadele yöntemleri ve insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilen Lukashenko’nun ülkede yeni bir protesto dalgasıyla karşılaşabileceği sanılıyor.

1994 yılından beri iktidarını koruyan Lukashenko’nun seçimlerdeki sürpriz rakibi eski İngilizce öğretmeni Svetlana Tikhanouskaya, hükümet karşıtı blog yazarı olan eşinin hapse girmesinin ardından seçim yarışına katıldı.

Tikhanouskaya’nın seçim mitingleri 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılması döneminden beri görülen en büyük kalabalıkları bir araya topladı.

İnsan hakları grupları seçimlerden önce Tikhanouskaya'nın seçim kampanyasından ve bağımsız seçim gözlemcilerinden oluşan 1.300’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Lukhashenko ise oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada muhaliflerine baskı uyguladığı iddialarını ‘‘yalan haber’’ olarak değerlendirdi, ‘‘onlar baskı yapmaya bile değmez’’ diye konuştu.

Yabancı gözlemciler Belarus’ta yaklaşık 25 yıldır adil ve özgür seçimler yapılmadığını belirtiyor.

Başkent Minsk’te seçimin ardından yaşanabilecek gösterileri önlemek için bazı meydanlar kapatıldı ve polis başkent civarında sokağa çıktı.

Ülkede Sovyet türü ekonomik model uygulamaya çalışan Lukashenko son yıllarda halkın düşük yaşam standartları ve Corona virüsüne karşı tutumu nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Lukashenko, Corona virüsünü ‘‘psikoz’’ olarak değerlendirmiş ve tedavi olarak halka ‘‘votka için’’, ‘‘buz hockeyi oynayın’’ önerilerinde bulunmuştu.

9 milyon 500 bin nüfuslu Belarus’ta şu ana kadar resmi rakamlara göre 68 bin Corona virüsü vakası kayıtlara geçti, 580 kişiyse hayatını kaybetti. Ancak Lukashenko’nun muhalifleri yetkilileri ölü sayısını az göstermek için rakamları çarpıtmakla suçluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Belarus ve Rusya arasında da gerilim yaşanmıştı. Belarus, seçimler öncesinde karışıklık yaratmak için ülkeye 200’ün üzerinde savaşçının girdiği yönünde istihbarat aldıklarını açıklamıştı. Devlet televizyonu da Rus paralı askerleri olduğundan şüphelenilen 30’un üzerinde kişiden oluşan bir grubun başkent Minsk yakınlarında gözaltına alındığı görüntüler yayınlamıştı. Rusya ise grubun haksız yere gözaltına alındığını belirterek Minsk’ten olayla ilgili izahat istemişti.

Rusya, iki ülke arasındaki entegrasyonun hızına inancını yitirmesi nedeniyle Belarus’a ekonomik desteğini de son dönemde azaltmış durumda.

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