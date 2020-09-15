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Belarus'ta gösteriler sürerken Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

15.09.2020 06:52 | Son Güncelleme

Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan, 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'ya yönelik protestolar sürerken Lukaşenko, ilk kez Rusya'ya giderek Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, 1.5 milyar dolarlık destek sözü verdi.

Belarus'ta gösteriler sürerken Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan, 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'ya yönelik protestolar sürerken Aleksander Lukaşenko, ilk kez Soçi'ye giderek Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, 1.5 milyar dolarlık destek sözü verdi.

9 Ağustos'taki seçimlerde Lukaşenko'nun yeniden seçilmesinin ardından seçim yolsuzluğu yapıldığına inanan protestocuların eylemleri devam ediyor. Lukaşenko, eylemler birinci ayına girerken Soçi'ye giderek kendisine destek veren Rus mevkidaşı Putin'le görüştü.

Lukaşenko, Sovyetler Birliğini'nin dağılmasının ardından ülkesinde liderlik koltuğuna oturan ve bugüne kadar koltuktan kalkmayan son lider.

Görüşme sırasında Putin, "Belarusluların bu sorunları sakince ve diyalog yoluyla çözmesini istiyoruz. Belaruslular ortak bir çözüm bulmalı" dedi.

Seçimde aday olan ancak protestoların başlamasıyla birlikte tutuklanmamak için ülke dışında çıkan ve çalışmalarına Litvanya'dan devam eden Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Putin'in "Bir diktatörle görüşmesinden üzüntü duyduğunu" açıkladı.

Alexander Lukaşenko

Son beş haftadır her pazar en az 100 bin kişinin katılımıyla seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle toplanan eylemciler, Lukaşenko'nun aslında seçimi kazanmadığını savunuyor. Putin ise, Lukaşenko'yu Belarus'un meşru lideri olarak kabul ediyor.

Putin, 1.5 milyar dolarlık kredinin yanı sıra, "Protestolar kontrolden çıkarsa Rus polisinin de müdahaleye hazır olduğunu" söyledi. Belarus ve Rusya'nın savunma işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

İki liderin görüşmesi öncesi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, daha önce imzalanan "Birlik Devleti" anlaşması gereği iki liderin petrol ve doğalgaz işbirliği, devlet borçları ve diğer ekonomik bağları görüşeceklerini açıklamıştı.

Birlik Devleti anlaşmasına, eylemlere kadar Lukaşenko mesafeli davranıyor; Putin ise daha da derinleştirilmesi baskısı yapıyordu. Ülke çapında yayılan ve bir aydan uzun süredir devam eden protestolarla birlikte Putin'den destek arauan Lukaşenko, Moskova'nın anlaşmanın daha da derinleştirilmesi talebini kabul etti.

Lukaşenko, Soçi'de Putin'e "seçim sonrası süreçte kendilerini destekleyen tüm Ruslara" teşekkür etti.

Görüşmeyle aynı sıralarda, Belarus'un batısındaki Brest şehrinde iki ülkenin orduları ortak tatbikata başladı.

Pazar gecesi 400 kişinin gözaltına alındığı protestolar sırasında, Lukaşenko'nun istifa etmesini istiyor.

https://twitter.com/bbcrussian/status/1305104868722569217?s=20

Tikhanovskaya da, "Gayrimeşru Lukaşenko'yla imzalanacak her anlaşma yeni hükümet tarafından tekrar gözden geçirilecek çünkü Belarus halkı artık Lukaşenko'ya güvenmiyor ve seçimlerde de bu yüzden kendisini desteklemediler. Putin'in Belarus halkı yerine bir diktatörle diyalog kurmasından dolayı üzgünüm" açıklaması yaptı.

Avrupa ülkeleri de seçimlere hile karışmış olabileceğini ifade ediyor.

Lukaşenko yüzde 80 oyla adil bir şekilde seçimi kazandığını; protestoların Rusya karşıtı Batı ülkeleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Ancak protestocular Rusya karşıtı olmadıklarını; kendilerini kimsenin yönlendirmediğini söylüyor.

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