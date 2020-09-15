Belarus'ta gösteriler sürerken Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

Seçimde aday olan ancak protestoların başlamasıyla birlikte tutuklanmamak için ülke dışında çıkan ve çalışmalarına Litvanya'dan devam eden Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Putin'in "Bir diktatörle görüşmesinden üzüntü duyduğunu" açıkladı.

Görüşme sırasında Putin, "Belarusluların bu sorunları sakince ve diyalog yoluyla çözmesini istiyoruz. Belaruslular ortak bir çözüm bulmalı" dedi.

Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan, 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'ya yönelik protestolar sürerken Aleksander Lukaşenko, ilk kez Soçi'ye giderek Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, 1.5 milyar dolarlık destek sözü verdi.

Son beş haftadır her pazar en az 100 bin kişinin katılımıyla seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle toplanan eylemciler, Lukaşenko'nun aslında seçimi kazanmadığını savunuyor. Putin ise, Lukaşenko'yu Belarus'un meşru lideri olarak kabul ediyor.

Putin, 1.5 milyar dolarlık kredinin yanı sıra, "Protestolar kontrolden çıkarsa Rus polisinin de müdahaleye hazır olduğunu" söyledi. Belarus ve Rusya'nın savunma işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

İki liderin görüşmesi öncesi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, daha önce imzalanan "Birlik Devleti" anlaşması gereği iki liderin petrol ve doğalgaz işbirliği, devlet borçları ve diğer ekonomik bağları görüşeceklerini açıklamıştı.

Birlik Devleti anlaşmasına, eylemlere kadar Lukaşenko mesafeli davranıyor; Putin ise daha da derinleştirilmesi baskısı yapıyordu. Ülke çapında yayılan ve bir aydan uzun süredir devam eden protestolarla birlikte Putin'den destek arauan Lukaşenko, Moskova'nın anlaşmanın daha da derinleştirilmesi talebini kabul etti.

Lukaşenko, Soçi'de Putin'e "seçim sonrası süreçte kendilerini destekleyen tüm Ruslara" teşekkür etti.