Belarus’ta Gösteriler Yedinci Gününde

Belarus’ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun kazandığı seçimlerin ardından başlayan protestolar yedinci gününde. Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le görüşen Lukaşenko, gerekirse ülke güvenliğinin sağlanması için Rusya’dan kapsamlı destek sözü aldığını söyledi. Lukaşenko-Putin görüşmesine ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, iki lider Belarus’taki gerilimin yakın zamanda çözülmesine ilişkin beklentilerini dile getirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Bu sorunların iki ülke arasında birlik çerçevesindeki işbirliğini yaralamayı amaçlayan güçler tarafından kullanılmaması önemli” denildi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde usulsüzlükle suçlanan Lukaşenk Putin’den daha önce destek istemişti. İki ülke arasındaki ilişkiler seçim öncesinde gerilmiş, Rusya Lukaşenko hükümetini ayakta tutan yardımı azaltmıştı. “Hava taarruz tugayı batı sınırına doğru harekete geçecek” Belarus devlet ajansı Belta’nın haberine göre Lukaşenko, Rusya’nın dış askeri tehdit olması halinde Belarus’un güvenliğini sağlamak üzere kapsamlı destek sağlayacağını söyledi.

Lukaşenko, hava taarruz tugayının Belarus’un batı sınırına doğru harekete geçeceğini belirtti. Ülkede yedi gündür devam eden protestolarda göstericiler polisle yaşanan çatışmalar sırasında bir protestocunun öldüğü yerde toplanarak Lukaşenko’nun istifasını istedi. Bazı göstericiler üzerlerindeki tişörtlerini çıkararak polisten gördükleri şiddet sonucu oluştuğunu öne sürdükleri morlukları gösterdiler. Bazı göstericiler de polis şiddeti mağdurlarının fotoğraflarını taşıdı. 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, son seçimlerde muhalefet tarafından usulsüzlükle suçlanıyor. Yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı gösterilere polisin sert müdahalesine karşın, tepkiler Lukaşenko’nun iktidara geldiği 1994 yılından bu yana en büyük hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Belarus Rusya için NATO ve AB’ye karşı tampon Rusya Belarus’u NATO ve AB’ye karşı stratejik bir tampon olarak görüyor. Rusya ve Belarus 1997 yılında iki ülke arasında birliğin oluşturulmasını ve yakın ilişkilerin kurulmasını öngören bir anlaşmaya varmıştı.

Ancak son dönemde Lukaşenko, Putin hükümetinin Belarus’u sindirmek istediği yönündeki şüphelerini gündeme getirmişti. Belarus’un resmi haber ajansı Belta’nın haberine göre, Lukaşenko ülkedeki sorunun çözümünde yabancı hükümetlerin ya da arabulucuların devreye girmesine gerek olmadığını söyledi; “Ülkeyi kimseye satmayacağız” dedi. Protestolarda ölen gösterici için cenaze töreni Belarus’taki protestolarda Pazartesi günü hayatını kaybeden 34 yaşındaki Alexander Taraikovsky için cenaze töreni düzenlendi. Belarus polisi Taraikovsky’nin polise fırlatmak istediği patlayıcı bir maddenin kendi elinde patlaması sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Associated Press haber ajansına konuşan Alexander Taraikovsky’nin kız arkadaşı Elena German ise Taraikovsky’nin elinde bir yara izine rastlanmadığını ve göğsünde de kurşun yarası olduğunu düşündüğü bir deliğin bulunduğunu savundu. AB’den yaptırım hazırlığı Belarus’taki protestoların sert bir şekilde bastırılmasına Avrupa Birliği’nden de tepki var.