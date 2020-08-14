Belarus'ta gözaltına alınan protestoculara yaygın işkence iddiası

İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Barsukov ise gözaltındaki tüm diğer kişilerin bugün serbest bırakılacağını açıkladı. Barsukov işkence iddialarını reddetti.

Senato Başkanı Natalya Koçanova, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Lukaşenko'nun göstericilerin toplu olarak gözaltına alınmasıyla ilgili olarak soruşturma açılması talimatı verdiğini ve 1000'den fazla kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Gözaltına alınan 6.700 kişiden bazıları serbest bırakıldı. Bu kişiler kötü muameleye maruz kaldıklarını ve dövüldüklerini anlatıyor.

'İşkence odaları'

Serbest bırakılanlardan bazıları mesajlaşma uygulaması Nexta üzerinden morarmış vücutlarının fotoğraflarını paylaştı.

Bu kişilerden biri vücudundaki izleri gösterirken BBC'ye "İnsanları acımasızca dövüyorlar. İstediklerini gözaltına alıyorlar. Bütün gece bizi avluda ayakta beklettiler. İçerideki kadınların çığlıklarını duyuyorduk. Nasıl bir zalimlik, anlamıyorum" dedi.

Amnesty International'a göre gözaltına alınanlar soyunmaya zorlandıklarını, dövüldüklerini ve tecavüzle tehdit edildiklerini söyledi.

Kuruluşun Doğru Avrupa ve Orta Asya Direktörü Marie Struhers, "Gözaltına alınanlar bize gözetim merkezlerinin işkence odalarına döndüğünü, polisin kendilerini tekmelediğini ve copladığını söyledi" dedi.

'Gözaltı merkezinde çığlıklar'

BBC'nin ulaştığı bir ses kaydında başkent Minsk'teki Okrestina gözetim merkezinde çığlıklar duyuluyor.

Beş kişilik bir BM insan hakları uzmanları grubu da güvenlik güçlerinin barışçıl gösterilere sert tepki verdiğini, aşırı, gereksiz ve orantısız güç kullanıldığını açıkladı. Grubun yazılı açıklamasında "Yetkililer protestocuları hızla dağıtmak ve mümkün olduğu kadar çok kişiyi gözaltına almak istiyorlar" denildi.