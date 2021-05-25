Belarus’ta Gündemdeki Blog Yazarının Videosu Yayınlandı

Belarus’un Ryanair’e ait bir uçağa havada müdahale etmesi ve uçağı Minsk kentine inmeye zorlamasının ardından gözaltına alınan muhalif blog yazarı Raman Protaseviç, internette yayınlanan bir videoda sağlığının iyi olduğunu söyledi. Protaseviç videoda geçen yıl Minsk’te meydana gelen kitlesel eylemlerde rolü olduğunu da belirtti.

Telegram mesajlaşma uygulamasının çeşitli kanallarında yayılan videosunda Protaseviç koyu renk bir giysi içinde elleri önünde sıkıca kenetlenmiş görünüyor ve Minsk’te bir gözaltı merkezinde bulunduğunu belirtiyor. Protaseviç sosyal medyada yer alan kalp hastalığı olduğu iddialarını da reddediyor. Görüntülerde alnındaki küçük bir morluk da dikkat çekiyor.

Destekçileri ise muhalif blog yazarının bu açıklamaları baskı altında yaptığını öne sürdü.

Belarus muhalefet liderlerinden Svetlana Tikhanovskaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada fiziksel ve psikolojik baskı altında göründüğünü söylediği Raman’ın ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.