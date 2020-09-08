Belarus’ta Kaçırıldığı Söylenen Muhalefet Lideri Gözaltında

Belarus yetkilileri, birkaç gün önce kaçırıldığı iddialarıyla gündeme gelen muhalif hareketin liderlerinden Maria Kolesnikova'nın Salı sabahı Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken gözaltına alındığını açıkladı.
Sınır muhafızları, Kolesnikova'nın iki muhalefet hareketi üyesi Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov ile birlikte seyahat ettiğini söyledi. Rodnenkov ve Kravtsov’un Ukrayna'ya geçtiği bildirildi.
Belarus sınır muhafızlarının sözcüsü Anton Bychkovsky telefonla Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Kolesnikova gözaltına alındı, nerede olduğunu kesin olarak söyleyemem, ancak Belarus topraklarını terk ettiği koşullar nedeniyle gözaltına alındı" dedi.
Üç kişinin neden ve hangi şartlarda sınıra gittiği ise henüz netlik kazanmadı.
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu üç ismin gönüllü olarak Ukrayna’ya geçmeye çalışmadığını, ülke dışına çıkmaya zorlandıklarını söyledi.
Interfax Ukrayna haber ajansı da, Maria Kolesnikova’nun pasaportunu kasıtlı olarak yırttığını, böylece Ukraynalı sınır yetkililerinin geçmesine izin vermesini engellediğini bildirdi.
Geraşenko da son 24 saattir kayıp olan Kolesnikova'nın, "kendi ülkesinden zorla sınır dışı edilmesini" başarıyla engellediğini söyledi.
Geraşenko Reuters’a verdiği demeçte, "Maria Kolesnikova, Belarus özel servislerinin kendisini Ukrayna topraklarına göndermesine izin vermeyen cesur bir harekette bulundu. Kolesnikova’nın can güvenliğinden Belarus diktatörü Aleksander Lukaşenko sorumludur" dedi.
Lukaşenko’dan açıklama
Olaydan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Rus gazetecilere verdiği demeçte, dört haftadır süren kitlesel protestoların ardından yeni seçimlerin düzenlenmesi olasılığını reddetmeyeceğini söyledi, ancak ülkeyi felakete sürüklemeye kararlı olduğunu söylediği muhaliflerle, herhangi bir görüşme kesinlikle yapmayacağını vurguladı.
1994'ten bu yana Cumhurbaşkanı olan Lukaşenko’nun iktidarı çok uzun süre elinde tutmuş olabileceğini de kabul ettiği belirtildi. Ancak 66 yaşındaki lider, ülkeyi şimdilik koruyabilecek tek kişinin kendisi olduğunu savundu.
Almanya ve İngiltere hafta başında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'dan, Minsk'te kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildiği haberlerinin ardından Kolesnikova'nın yerini açıklamasını talep etmişti.
Kolesnikova, 9 Ağustos seçimlerinde Lukaşenko'yu yenilgiye uğratmak için oluşturulan muhalefet koordinasyon konseyinde yer alan ve Belarus’ta kalan üç kadından sonuncusuydu. Lukaşenko seçimden galip çıktı ancak muhalefet partileri, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte sandıkta hile yapıldığını savunuyor.
Kolesnikova'nın muhalefet konseyindeki müttefiki Olga Kovalkova da Cumartesi günü Polonya'ya gitmişti. Kovalkova, yetkililerin kendisini ülke dışına çıkmaya zorladığını söylemişti. Belarus'un ana muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya da güvenlik endişesi nedeniyle seçimden bu yana çocuklarıyla birlikte Litvanya'da.
AB’den yaptırım paketi işareti
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter’dan paylaştığı mesajında Avrupa Birliği'nin "bir yaptırım paketi üzerinde son sürat çalıştığını" açıkladı. Reuters da üç AB diplomatına dayandırdığı haberinde AB’nin 31 üst düzey Belarus yetkilisine yaptırım uygulamayı planladığını bildirdi.
AB Dış İlişkiler Şefi Josep Borrell, “AB, hile karıştırılmış 9 Ağustos seçimlerimin öncesinde ve sonrasında siyasi gerekçelerle gözaltına alınmış herkesin hemen serbest bırakılması konusunda Belarus yetkililerinden güvence bekliyor’’ dedi.
AB’den Pazartesi günü yapılan çağrıda da, hafta sonunda düzenlenen ve binlerce protestocunun katıldığı gösterilerde tutuklanan 600’den fazla kişinin serbest bırakılması istendi.
Borrell, “AB, şiddet, baskı ve seçim sonuçlarına hile karıştırılmasından sorumlu kişilere yaptırım uygulayacak” diye konuştu.
Lukaşenko aleyhine düzenlenen gösteriler, geçen Pazar günü beşinci haftasına girdi. Binlerce kişiyi sokağa döken gösterilerde, kırmızı-beyaz muhalefet bayrakları ile sloganlar atıldı.
9 Ağustos’tan bu yana 7 binden fazla protestocu tutuklandı ve istismar ve işkence yapıldığına dair çok sayıda kanıt kaydedildi. Gösteriler sırasında en az dört kişinin öldüğü bildirildi.
Muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Lukaşenko'nun karşı çıkmasına rağmen yeni seçimler düzenlemek için çalıştığını söyledi.
Tikhanovskaya, “Planımız ortada. Yeni, adil ve şeffaf seçimlerin organize edilmesi” dedi. 9 Ağustos seçimlerinde Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini, muhalif Tikhanovskaya’nın ise yüzde 9,9’unu aldığı belirtilmişti.
9 milyon 500 bin nüfuslu Belarus, Moskova’nın petrol ve doğalgaz ihracatı rotasında olduğundan ve NATO ile Rusya arasında bir tampon bölge görevi gördüğünden stratejik bir öneme sahip.