Belarus’ta Kaçırıldığı Söylenen Muhalefet Lideri Gözaltında

Belarus yetkilileri, birkaç gün önce kaçırıldığı iddialarıyla gündeme gelen muhalif hareketin liderlerinden Maria Kolesnikova'nın Salı sabahı Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken gözaltına alındığını açıkladı.

Sınır muhafızları, Kolesnikova'nın iki muhalefet hareketi üyesi Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov ile birlikte seyahat ettiğini söyledi. Rodnenkov ve Kravtsov’un Ukrayna'ya geçtiği bildirildi.

Belarus sınır muhafızlarının sözcüsü Anton Bychkovsky telefonla Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Kolesnikova gözaltına alındı, nerede olduğunu kesin olarak söyleyemem, ancak Belarus topraklarını terk ettiği koşullar nedeniyle gözaltına alındı" dedi.

Üç kişinin neden ve hangi şartlarda sınıra gittiği ise henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, bu üç ismin gönüllü olarak Ukrayna’ya geçmeye çalışmadığını, ülke dışına çıkmaya zorlandıklarını söyledi.

Interfax Ukrayna haber ajansı da, Maria Kolesnikova’nun pasaportunu kasıtlı olarak yırttığını, böylece Ukraynalı sınır yetkililerinin geçmesine izin vermesini engellediğini bildirdi.