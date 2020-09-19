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Belarus’ta kadınlar Devlet Başkanı Lukaşenko’yu protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 23:28 | Son Güncelleme

Belarus’ta 2 binden fazla kadın Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto etti.

Belarus’ta 2 binden fazla kadın Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto etti. Protestolar sırasında gösterilerin simge isimlerinden 73 yaşındaki Nina Baginskaya gözaltına alındı.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar bugünde devam etti. Başkent Minsk’te bir araya gelen 2 binden fazla kadın Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto ederek, istifaya çağırdı. Güvenlik güçlerinin sıkı önlemler aldığı protestolar sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında geçen ay silahlı polislerle boğuştuktan sonra protestoların simgesi haline gelen 73 yaşındaki muhalif aktivist Nina Baginskaya’da bulunuyor. Göstericiler, sık sık “Utan” ve "Unutmayacağız! Bağışlamayacağız" sloganları attı.
Viasna İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 200’den fazla kadının protestolar sırasında gözaltına alındığı aktarılırken, gözaltına alınan kadınların isimlerini internet sitesinde yayınlandı.
Muhalifler ise sosyal medya üzerinden yarın ülke genelinde kitlesel protestolar için sokağa çıkma çağrısında bulundu. Protestoların yarın yerel saatle 13:00’da başlaması bekleniyor.

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