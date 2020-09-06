HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus’ta Lukaşenko karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

Belarus’ta Lukaşenko karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

06.09.2020 18:39 | Son Güncelleme

Belarus’ta muhaliflerin istifasını istediği Devlet Başkanı Lukaşenko karşıtı protesto gösterileri devam ediyor.

Minsk’te Pazar günü düzenlenen gösterilerde polisin 70 kadar kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.Belarus’ta polis prostesto yapılmasına karşı uyarıda bulunsa da başkent Minsk’te binlerce insan ağustostaki seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Aleksander Lukaşenko karşıtı gösteriye katıldı. Polisin prostesto gösterisine müdahale ettiği ve onlarca göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Minsk'te Pazar günü düzenlenen ve muhaliflerin “Birlik Yürüyüşü” olarak adlandırdığı protestoda göstericiler, 1994’ten bu yana devlet başkanı olan ve 9 Ağustos’taki seçimlerde yeniden bu göreve seçilen Lukaşenko'nun görevi bırakması yönünde sloganlar atarak yürüdü. Göstericiler aynı zamanda “Belarus yaşıyor” diye slogan attı ve Belarus'un eski bayrağı olan kırmızı-beyaz renkli bayrağını salladı.

İnternette yayınlanan videolarda bazı sokakların kapatıldığı, sokaklarda zırhlı araçlar ile TOMA’ların olduğu ve polisin göstericileri gözaltına aldığı görülürken, Minsk merkezli Viasna İnsan Hakları Merkezi şu ana kadar 70’ye yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, evde kalma uyarısına rağmen sokağa çıkıp protestoya katılacakların engelleneceği belirtilmişti. Açıklamada gerekirse daha fazla kuvvetin protestoları engellemek için gönderileceği açıklanmıştı.

Belarus'ta çeyrek asırı aşkın bir süredir iktidarda olan Lukaşenko'nun 9 Ağustos'ta açık ara farkla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla ülkede bu tarihten yana protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocular Lukaşenko'nun istifa etmesini, yeni seçimlerin yapılmasını, siyasi nedenlerle tutuklu insanların serbest bırakılmasını ve polis şiddettinin soruşturulmasını talep ediyor.

Lukaşenko'nun seçimlerde rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerin ardından güvenliğiyle ilgili kaygılardan dolayı Litvanya'ya gitmişti.

AFP,dpa/DÇÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
'Obama'dan intikamını sahtesiyle aldı''Obama'dan intikamını sahtesiyle aldı'
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı isyan ettiren görüntü: İzin vermeyeceğim
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı isyan ettiren görüntü: İzin vermeyeceğim
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Vatandaş böyle isyan etti: Fiyatlar yüksek, başımız döndü
Vatandaş böyle isyan etti: Fiyatlar yüksek, başımız döndü
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
ABD'de dikkat çeken araştırma: Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı...
Dikkat çeken araştırma: Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı...
İspanya'da korkutan gelişme! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
Ülke şokta! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
Türkiye görüntüleri paylaştı, panik başladı! 'Acil' olarak toplandılar
Türkiye görüntüleri paylaştı, panik başladı! 'Acil' olarak toplandılar
ABD’de polis şiddeti sonrası felç kalan Blake ilk kez konuştu
ABD’de polis şiddeti sonrası felç kalan Blake ilk kez konuştu
Trump’ın eski avukatından itiraf: Obama'dan intikamını sahtesiyle aldı
'Obama'dan intikamını sahtesiyle aldı'
Belediye başkanı: 'Lüzumsuz maske kullananlara' para cezası verilsin
'Lüzumsuz maske kullananlara para cezası verilsin!'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.