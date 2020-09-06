Belarus’ta Lukaşenko karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

Minsk’te Pazar günü düzenlenen gösterilerde polisin 70 kadar kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.Belarus’ta polis prostesto yapılmasına karşı uyarıda bulunsa da başkent Minsk’te binlerce insan ağustostaki seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Aleksander Lukaşenko karşıtı gösteriye katıldı. Polisin prostesto gösterisine müdahale ettiği ve onlarca göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Minsk'te Pazar günü düzenlenen ve muhaliflerin “Birlik Yürüyüşü” olarak adlandırdığı protestoda göstericiler, 1994’ten bu yana devlet başkanı olan ve 9 Ağustos’taki seçimlerde yeniden bu göreve seçilen Lukaşenko'nun görevi bırakması yönünde sloganlar atarak yürüdü. Göstericiler aynı zamanda “Belarus yaşıyor” diye slogan attı ve Belarus'un eski bayrağı olan kırmızı-beyaz renkli bayrağını salladı.

İnternette yayınlanan videolarda bazı sokakların kapatıldığı, sokaklarda zırhlı araçlar ile TOMA’ların olduğu ve polisin göstericileri gözaltına aldığı görülürken, Minsk merkezli Viasna İnsan Hakları Merkezi şu ana kadar 70’ye yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı.