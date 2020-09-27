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Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 7. haftasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 21:02 | Son Güncelleme

Belarus’ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı protestolar 7.

Belarus’ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı protestolar 7. Haftadır devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 200’ye yakın göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 7 haftadır devam ediyor. Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında bir araya gelen on binlerce gösterici Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto ederek, istifa çağrılarını yineledi. Protestolar öncesi sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri başkentteki birçok metro istasyonunu ve mobil interneti kullanıma kapattı. Protestocular, kırmızı-beyaz bayraklar ile sokaklara dökülerek, “Sahtekar” ve “Sveta bizim başkanımız” sloganları attı. Bazı göstericiler ise, Lukaşenko’nun gizlice gerçekleştirdiği yemin töreni ile ala ederek, “Başkanın göreve başlamasını kutlamaya geldik” ifadelerini kullandı.
Güvenlik güçleri ile protestocular arasında tansiyonun yükselmesi ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Olga Chemodanova bugün yaptığı açıklamada, protestolarda gözaltına alınanların sayısının 200’e yaklaştığını aktardı. Sözcü, dün yapılan gösterilerde ise 150 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Belarus’taki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Demokrasi mantığını kabul etmeyen otoriter bir yönetimin olduğu Belarus’ta bir güç krizine tanık oluyoruz. Lukaşenko’nun gitmesi gerektiği oldukça açık" ifadelerini kullandı. AB ve birçok batılı ülke ise Lukaşenko’yu meşru devlet başkanı olarak tanımadığını açıklamıştı.

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