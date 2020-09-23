HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belarus’ta Lukaşenko’nun yemin töreninden sonra sokaklar karıştı

Belarus’ta Lukaşenko’nun yemin töreninden sonra sokaklar karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yemin töreninden sonra muhalefet üyeleri yeniden sokaklara inince protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır aralıksız yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanması üzerinde muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek sokaklarda protesto çağrısı yapmıştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yemin töreninden sonra muhalefet üyeleri yeniden sokaklara inince protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır aralıksız yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanması üzerinde muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek sokaklarda protesto çağrısı yapmıştı. Binlerce kişi sokaklara inince Belarus’ta hemen hemen her gün çatışmalar yaşandı. Rusya’nın destek verdiği Lukaşenko ise ülke muhalefetine ve batılı ülkelere karşı duruşunu bozmayarak koltuğu bırakmayacağını ilan etti. Gerginliğin hala devam ettiği ülkede Lukaşenko bugün yemin ederek mazbatasını alırken dışarıda muhalefet üyeleri gösteriler yaptı. Belarus İçişleri Bakanlığı’nın dün geceden beri güvenlik önlemleri aldığı ülkede bugün gerçekleşen yemin töreni ise kapalı salonda ve yoğun güvenlik önlemleri alınarak tamamlandı.

Muhalefet ülkede "sivil itaatsizlik" ilan etti
Lukaşenko’nun yemin etmesiyle birlikte Belarus’ta muhalefet liderleri yeni bir açıklama yaparak ülke genelinde "sivil itaatsizlik" ilan etti. Muhalefetin ilanının ardından binlerce kişi başkent Minsk’te bulunan Kahraman Şehir bölgesindeki parklarda toplanarak Lukaşenko karşıtı gösteriler düzenledi. Bazı gruplar yemin töreninin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı’na yürümek isterken zırhlı ve maskeli polisler göstericilerin çevresini sardı. Akşam saatlerine doğru gerginlik artınca polisler önce göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti, ardından birçok kişiyi gözaltına aldı. Muhalefet gruplarının sosyal medya hesaplarından bazı protestocuların yaralandığına dair bilgiler aktarıldı. Ülkede küçük çarpı gösteriler devam ederken, bazı kişiler müdahalelerin ardından dağıldı.
Belarus İçişleri Bakanlığı gözaltı ve müdahalelerin aralıklarla devam ettiğini duyururken, şu ana kadar gözaltı sayısına yönelik bir bilgi vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
KPSS ÖABT saat kaçta? ÖSYM’den önemli hatırlatma!KPSS ÖABT saat kaçta? ÖSYM’den önemli hatırlatma!
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü operatör koltuğuna geçti
Belediye Başkanı operatör koltuğuna geçti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti
Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.