Belarus’ta muhalefet "Birlikte" parti kuruyor

Belarus’taki gelişmeler bu hafta BM Güvenlik Konseyi’nde de görüşülecek.Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı seçimin ardından protesto gösterilerinin patlak verdiği Belarus'ta muhalefetin yeni bir parti kurmayı planladığı bildirildi.

Ülkenin önde gelen muhalif siyasetçilerinden Maria Kolesnikova ve diğer bazı muhalif siyasetçiler, söz konusu kararlarını Pazartesi günü yayınladıkları videoda duyurdu. Videoda, partinin isminin "Birlikte" olacağı açıklandı.

Kolesnikova, yeni partiyle ilgili olarak "Ülke siyasi ve sosyoekonomik bir kriz içinde ve hepimiz birlikte bu krizden nasıl çıkabileceğimizi biliyoruz. Yeni partiyle ilgili kayıt başvurumuzu çok yakında yapacağız" diye konuştu.

Muhalif siyasetçiler Kolesnikova ve Veronika Zepkalo, seçim kampanyası sürecinde güçlerini Devlet Başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ile birleştirmişti. Ülkeyi 1994'ten bu yana yöneten Lukaşenko, resmi sonuçlara göre sandıkta oyların ezici çoğunluğunu kazanmıştı. Ancak Tikhanovskaya ve muhalefet, seçimde hile yapıldığını savunuyor ve bu nedenle Lukaşenko'nun zaferini tanımıyor. Seçimlerin ardından Tikhanovskaya, AB üyesi Litvanya'ya gitmişti.