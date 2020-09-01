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Belarus’ta muhalefet "Birlikte" parti kuruyor

01.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Protesto gösterileriyle çalkalanan Belarus’ta Lukaşenko karşıtları "Birlikte" adında bir parti kuracaklarını açıkladı.

Belarus’ta muhalefet "Birlikte" parti kuruyor

Belarus’taki gelişmeler bu hafta BM Güvenlik Konseyi’nde de görüşülecek.Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı seçimin ardından protesto gösterilerinin patlak verdiği Belarus'ta muhalefetin yeni bir parti kurmayı planladığı bildirildi.

Ülkenin önde gelen muhalif siyasetçilerinden Maria Kolesnikova ve diğer bazı muhalif siyasetçiler, söz konusu kararlarını Pazartesi günü yayınladıkları videoda duyurdu. Videoda, partinin isminin "Birlikte" olacağı açıklandı.

Kolesnikova, yeni partiyle ilgili olarak "Ülke siyasi ve sosyoekonomik bir kriz içinde ve hepimiz birlikte bu krizden nasıl çıkabileceğimizi biliyoruz. Yeni partiyle ilgili kayıt başvurumuzu çok yakında yapacağız" diye konuştu.

Muhalif siyasetçiler Kolesnikova ve Veronika Zepkalo, seçim kampanyası sürecinde güçlerini Devlet Başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ile birleştirmişti. Ülkeyi 1994'ten bu yana yöneten Lukaşenko, resmi sonuçlara göre sandıkta oyların ezici çoğunluğunu kazanmıştı. Ancak Tikhanovskaya ve muhalefet, seçimde hile yapıldığını savunuyor ve bu nedenle Lukaşenko'nun zaferini tanımıyor. Seçimlerin ardından Tikhanovskaya, AB üyesi Litvanya'ya gitmişti.

Güvenlik Konseyi Belarus'u görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cuma günü yeniden Belarus'ta yaşanan gelişmeleri masaya yatıracak.

Kamuya açık yapılacak video konferansa, muhalefetin devlet başkanı adayı Tikhanovskaya da katılacak.

Toplantıda Belarus'ta gazetecilerin görevlerini yapmaktan alıkonulmaları konusu da ele alınacak. Hafta sonunda Belarus güvenlik güçleri, çok sayıda gazeteciyi gözaltına almış ve bazı gazetecilerin akreditasyonlarını iptal etmişti.

Seçimlerden bu yana Belarus sokakları, protesto gösterilerine sahne oluyor. Lukaşenko hükümeti eylemcilere sert müdahale ettiği için eleştirilere maruz kaldı. Protetsolar kapsamında binlerce kişi gözaltına alınırken, yüzlerce kişi yaralandı. Protestolar sırasında üç kişi de yaşamını yitirdi.

AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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