Belarus'ta Muhalefetten Genel Grev Çağrısı

Belarus'ta muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun 25 Ekim'a kadar istifa etmemesi, şiddeti durdurmaması ve siyasi tutukluları serbest bırakmaması durumunda ülke çapında grev çağrısında bulunacağını açıkladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Tsikhanouskaya, " Taleplerimiz 25 Ekim'e kadar karşılanmazsa tüm ülke barışçı şekilde sokaklara dökülecek. 26 Ekim'de tüm iş yerleri greve gidecek, tüm yollara barikatlar kurulacak, devletin sahip olduğu mağazalarda satış yapılmayacak" dedi.

Belarus İçişleri Bakanı ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada polise gerekli olduğu durumlarda sokaklarda taarruz silahları kullanma yetkisi verildiğini bildirdi. 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimlerden sonra Devlet Başkanı Lukaşenko'nun iktidardan inmesi için başlatılan protesto gösterilerinin yoğunlaştığı Belarus'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasındaki çatışmalar sürüyor.

