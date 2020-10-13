HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus'ta Muhalefetten Genel Grev Çağrısı

Belarus'ta Muhalefetten Genel Grev Çağrısı

13.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Muhalefet lideri Tsikhanouskaya, Lukaşenko’dan istedikleri üç talebin karşılanmaması halinde genel greve gidileceğini söyledi

Belarus'ta Muhalefetten Genel Grev Çağrısı

Belarus'ta muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun 25 Ekim'a kadar istifa etmemesi, şiddeti durdurmaması ve siyasi tutukluları serbest bırakmaması durumunda ülke çapında grev çağrısında bulunacağını açıkladı.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Tsikhanouskaya, " Taleplerimiz 25 Ekim'e kadar karşılanmazsa tüm ülke barışçı şekilde sokaklara dökülecek. 26 Ekim'de tüm iş yerleri greve gidecek, tüm yollara barikatlar kurulacak, devletin sahip olduğu mağazalarda satış yapılmayacak" dedi.

Belarus İçişleri Bakanı ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada polise gerekli olduğu durumlarda sokaklarda taarruz silahları kullanma yetkisi verildiğini bildirdi. 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimlerden sonra Devlet Başkanı Lukaşenko'nun iktidardan inmesi için başlatılan protesto gösterilerinin yoğunlaştığı Belarus'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasındaki çatışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!
Mevlit kandili yaklaşıyor!Mevlit kandili yaklaşıyor!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
ABD Dışişleri'nden Oruç Reis tepkisi
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah rest!
'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!
'Köle' gibi gezdirilen siyahi adam polise dava açtı!
Vahşi pumayla yüz yüze! Bugün ölmek istemiyorum dedi saniye saniye o anları kaydetti
Vahşi pumayla yüz yüze! Saniye saniye o anları kaydetti
Çin’de tartışmalı uygulama: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek
Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek!
Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşı çalışmaları durduruldu
Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşı çalışmaları durduruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.