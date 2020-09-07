Belarus’ta muhalif hareketin liderlerinden Mariya Kolesnikova kaçırıldı iddiası

Belarus’ta Lukaşenko iktidarına karşı ayaklanan muhalefetin liderleri arasında olan Mariya Kolesnikova’nın sabah saatlerinde kaçırıldığı iddia edildi.

Belarus’ta yapılan seçimlerin ardından ayaklanan muhalefetin liderleri arasında gösterilen ve muhalefet hareketinin en önemli isimlerinden olan sanatçı Mariya Kolesnikova’nın sabah saatlerinde kaçırıldığı iddia edildi. Ülkedeki muhalif basın tarafından okuyucularına aktarılan bilgilere göre Mariya Kolesnikova ofisine giderken bir minibüse bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü. Ulusal Koordinasyon Konseyi üyelerinden olan 38 yaşındaki Kolesnikova’nın Belarus saatiyle 10:17’de bir minibüsle götürüldüğüne dair bazı görgü tanıkları muhalif basına bilgiler verdi. Olayın basın üzerinden duyurulması üzerine hareketin diğer liderleri Kolesnikova’ya ulaşmaya çalışsa da telefonuna kimse ulaşamadı.

Olayın duyulması üzerine Belarus’ta hareketlilik artarken Belarus İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ülkedeki diğer muhalif liderlerin edindiği bilgilere göre Mariya Kolesnikova’nın gözaltına alınmadığı ve kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

