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Belarus’ta muhalif isme destek yürüyüşüne polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 21:56 | Son Güncelleme

Belarus’ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtları bu kez Ukrayna’ya kaçan muhalif Maria Kolesnikova’ya destek yürüyüşü yapmak isteyince polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı.

Belarus’ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtları bu kez Ukrayna’ya kaçan muhalif Maria Kolesnikova’ya destek yürüyüşü yapmak isteyince polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle muhalefet sokağa inince çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Siyasi baskı ve tehdit edildiği gerekçesiyle ilk olarak Lukaşenko’nun karşısına aday çıkan ve seçimlerde yüzde 10 oy alan Svetlana Tikhanovskaya, Litvanya’ya kaçarak burada siyasi sığınmacı olarak yaşamaya başladı.

Dün muhalefet hareketinin önemli isimlerinden olan Maria Kolesnikova’nın kaçırıldığı, bugün ise Ukrayna’ya kaçtığı haberi geldi. Ukrayna Sınır Muhafızlarının gözaltına aldığı Maria Kolesnikova’nın işlemleri devam ederken, kendisine destek olan göstericiler Minsk’te yürüyüş düzenledi.

Maskeli polisler yine sert davrandı
Göstericilerin sabah saatlerinde Maria Kolesnikova’ya destek yürüyüşü başlığı altında çağrı yapması üzerine Minsk’te yüzlerce kişi akşam saatlerinde bir araya geldi. Polis önce göstericileri yürüyüşün yasal olmadığı gerekçesiyle uyardı. Göstericiler ise toplanmaya başlayıp yürüyüşe hazırlanırken, maskeli polisler gruplara karşı gözaltı işlemi başlattı. İlk gözaltı uygulamalarında maskeli polislerin şiddet uygulamadığı görülürken, göstericiler polise karşı direnmeye başlayınca Minsk sokaklarında çığlıklarla birlikte gözaltılar gerçekleşti. Göstericilerin birçoğunun gözaltı merkezine götürüldüğü açıklanırken, gözaltı sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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