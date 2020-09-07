Belarus'ta muhalif Kolesnikova kayıp

Telefonuna çıkmayan Kolesnikova'nın nerede olduğu belirsizliğini koruyor.Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı şekillenen muhalefet hareketinin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir araca bindirilerek götürüldüğü ve şu an nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.

Belarus'taki muhalefeti bir çatı altında toplamayı amaçlayan Demokrasi Hareketi Koordinasyon Konseyi'nin de kurucularından olan Kolesnikova, diğer çok sayıdaki muhalif ismin aksine, yurt dışına gitmeyip mücadelesine ülkesinde devam etmeyi tercih etmişti.

Koordinasyon Konseyi'nden yapılan açıklamada, Maria Kolesnikova'nın telefonlara da cevap vermediği ayrıca Kolesnikova'nın çalışanlarından Ivan Kravzov ile sözcüsü Anton Rodnenkov'un da ortadan kaybolduğu bildirildi. Belarus haber portalı tut.by, bir görgü tanığının, 38 yaşındaki muhalif Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek kaçırıldığını gördüğünü aktardı. Ancak bu haber Koordinasyon Konseyi tarafından henüz doğrulanmadı.