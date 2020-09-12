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Belarus’ta muhalif Kolesnikova’ya destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 19:21 | Son Güncelleme

Belarus’ta gözaltına alınan muhalefetin önemli isimlerinden Maria Kolesnikova için binlerce kişi destek yürüyüşü düzenledi.

Belarus’ta gözaltına alınan muhalefetin önemli isimlerinden Maria Kolesnikova için binlerce kişi destek yürüyüşü düzenledi. Gösteriler sırasında en az 40 kişi gözaltına alındı.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko’nun kazanması sonrası seçimlere hile karıştırıldığını öne süren muhalefet haftalardır protestolarına devam ediyor. Lukaşenko’nun seçimlerdeki en iddialı rakibi olan Svetlana Tikhanovskaya’nın Litvanya’ya kaçarak siyasi sığınmacı olmasının ardından muhalefet Maria Kolesnikova’yı desteklemeye başlamıştı. Kolesnikova’nın ise geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya kaçtığı ve Ukrayna Sınır Muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.
Kolesnikova’ya yakın isimler tarafından bugün yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Kolesnikova’nın Belarus’tan sınır dışı edilmesini engellemek amacı ile pasaportunu imha ettikleri aktarılırken, Kolesnikova’nın Ukrayna’dan iade edildiğini ve şu anda Minsk’te gözaltında olduğu duyuruldu. Muhalif liderin, iktidarı ele geçirmeye çalışmaktan suçlandığı ve uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Başkent Minsk’te çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi ise Kolesnikova’ya destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Göstericiler, gözaltındaki muhalefet liderinin serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular Lukaşenko için “Defol” sloganı atarken, Kolesnikova’ya destek için “Masha” sloganını attılar. Gösteriler sırasında öne çıkan diğer bir slogan ise "Sveta benim başkanım, Masha benim kraliçem" oldu. Maskeli güvenlik güçlerini yürüyüş sırasında şu ana kadar en az 40 göstericiyi gözaltına aldı. Yaşlı bir gösterici ise gözaltına alınan eylemcilerin konulduğu minibüsün önüne geçerek, güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı.

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