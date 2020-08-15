Belarus’ta muhaliflerin öfkesi dinmiyor

Göstericiler bir kez daha sokağa dökülürken, Putin-Lukaşenko görüşmesi sonrası Kremlin’den "sorunlar yakında çözülecektir" mesajı geldi.Belarus'ta çeyrek asırı aşkın süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun altıncı kez zaferini ilan ettiği tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

Lukaşenko’nun rakibi Svetlana Tihanovskaya’nın tartışmalı seçimleri hafta sonu da protesto etme çağrısı üzerine başkent Minsk’te binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Yaklaşık beş bin kişi pazartesi günü yapılan eylemlerde hayatını kaybeden 34 yaşındaki Alexander Taraikovsky’nin hayatını kaybettiği metro istasyonu yakınında toplanarak Taraikovsky’i andı. Eylemcinin öldüğü yerde saygı duruşunda bulunan göstericiler burada mum yakıp çiçek bıraktı.

"Lukaşenko yabancı arabulucuları reddediyor"

Belarus’un resmi haber ajansı Belta, Lukaşenko’nun iktidardan indirilmesini talep eden bir yabancı arabuluculuğu reddettiğini kaydetti. Haberde, Belarus devlet başkanının "Ülkeyi kimseye bırakacak değiliz" dediği belirtilerek, Lukaşenko’nun "yabancı hiçbir hükümete, arabulucuya ihtiyacımız yok" ifadesinde bulunduğu aktarıldı.