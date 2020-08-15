HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus’ta muhaliflerin öfkesi dinmiyor

Belarus’ta muhaliflerin öfkesi dinmiyor

15.08.2020 18:57 | Son Güncelleme

Belarus’ta tartışmalı seçimlerin ardından başlayan eylemler devam ediyor.

Göstericiler bir kez daha sokağa dökülürken, Putin-Lukaşenko görüşmesi sonrası Kremlin’den "sorunlar yakında çözülecektir" mesajı geldi.Belarus'ta çeyrek asırı aşkın süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun altıncı kez zaferini ilan ettiği tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

Lukaşenko’nun rakibi Svetlana Tihanovskaya’nın tartışmalı seçimleri hafta sonu da protesto etme çağrısı üzerine başkent Minsk’te binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Yaklaşık beş bin kişi pazartesi günü yapılan eylemlerde hayatını kaybeden 34 yaşındaki Alexander Taraikovsky’nin hayatını kaybettiği metro istasyonu yakınında toplanarak Taraikovsky’i andı. Eylemcinin öldüğü yerde saygı duruşunda bulunan göstericiler burada mum yakıp çiçek bıraktı.

"Lukaşenko yabancı arabulucuları reddediyor"

Belarus’un resmi haber ajansı Belta, Lukaşenko’nun iktidardan indirilmesini talep eden bir yabancı arabuluculuğu reddettiğini kaydetti. Haberde, Belarus devlet başkanının "Ülkeyi kimseye bırakacak değiliz" dediği belirtilerek, Lukaşenko’nun "yabancı hiçbir hükümete, arabulucuya ihtiyacımız yok" ifadesinde bulunduğu aktarıldı.

Rus haber ajansı RIA ise Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın ülkeye, yaptırıma yeşil ışık yakan Avrupa Birliği ile diyaloğa hazır olduğunu öne sürdü.

Kremlin: Problemler yakında çözülecektir

Bu arada Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin Belarus’taki sorunların hızlı bir biçimde çözüleceği konusunda mutabık kaldığı kaydedilerek, "bu sorunlar, iki ülkenin de ortak yararına olan iş birliğine zarar vermek isteyen yıkıcı güçler tarafından kötüye kullanılmamalı" denildi.

Lukaşenko, hükümet yetkilileriyle yaptığı ve televizyonda da yayınlanan görüşmede, "Belarus’a karşı saldırganlığın arttığını" söylemiş ve ''Putin'le iletişime geçmeliyiz'' demişti. Lukaşenko, Putin’le görüşme talebini "Bu artık sadece Belarus’a yönelik bir tehdit değil" şeklinde ifade etmişti.

65 yaşındaki Lukaşenko, 1994’den bu yana iktidarda. 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı Seçimlerini yüzde 80,2'lik oy oranıyla yine Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığı açıklanmıştı. Muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın oy oranı ise, kamu kurumlarınca yüzde 9,9 olarak duyurulmuş, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda muhalif "Artık git!" sloganıyla sokaklara dökülmüştü. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Tihanovskaya ise Litvanya’ya giderek çocuklarının hayatıyla tehdit edildiğini ima eden bir video yayınlamıştı.

AFP,DW,Reuters / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
AB, Belarus'a uygulayacağı yaptırımların niteliğini açıkladıAB, Belarus'a uygulayacağı yaptırımların niteliğini açıkladı
Karbonat: Faydaları nelerdir?Karbonat: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den peş peşe Doğu Akdeniz açıklaması
Türkiye'den peş peşe Doğu Akdeniz açıklaması
Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti
Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti
10 yaş küçük sevgili iddiası! Aşk orucunu bozdu mu?
10 yaş küçük sevgili iddiası! Aşk orucunu bozdu mu?
Porno yıldızından tepki! 'Yüzüstü bıraktı'
Porno yıldızından tepki! 'Yüzüstü bıraktı'
Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı
Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Diğer Haberler

AB, Belarus'a uygulayacağı yaptırımların niteliğini açıkladı
AB, Belarus'a uygulayacağı yaptırımların niteliğini açıkladı
ABD'nin yenilgisini kabul etti
ABD'nin yenilgisini kabul etti
Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor
Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor
Deniz yosunundan parmak arası terlik üretildi
Deniz yosunundan parmak arası terlik üretildi
Çinli ‘süper baba’ kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli ‘süper baba’ kızını ölümden böyle kurtardı
Almanya’da tartışmaya neden olan karantina düzenlemesi
Almanya’da tartışmaya neden olan karantina düzenlemesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.