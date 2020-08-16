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Belarus’ta ‘‘Özgürlük Yürüyüşü’’

16.08.2020 20:51 | Son Güncelleme

Belarus'un başkenti Minks'te Pazar günü yaklaşık 200 bin kişi ülkeyi terk etmek zorunda kalan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya’nın çağrısıyla başkentte toplandı

Belarus’ta ‘‘Özgürlük Yürüyüşü’’

Belarus’un başkenti Minsk’te geçen haftasonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından protestolar sürüyor. Seçimlerin ardından başkentte düzenlenen gösterilerin, ülkenin 26 yıllık lideri Alexander Lukaşenko’ya karşı yapılan en büyük protesto gösterileri olduğu belirtiliyor. Reuters haber ajansı Pazar günü yaklaşık 200 bin kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya’nın çağrısıyla başkentte toplandığını bildirdi.

Reuters’a göre aralarında polisin ve devlet televizyonu çalışanlarının da bulunduğu bazı devlet memurları da protesto gösterilerine destek verdi. Ülkede Lukaşenko’nun Sovyet tarzı ekonomi modelinin bel kemiğini oluşturan devlete ait bazı fabrikalardan da göstericilere destek geldiği kaydedildi.

Öte yandan Reuters’a göre yaklaşık 5.000 kişilik bir grupsa Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya destek için toplandı. Belarus İçişleri Bakanlığı ise 65.000 kişinin gösteride yer aldığını açıkladı. Lukaşenko kalabalığa seslendi, seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını reddetti ve yedi gündür devam eden gösterilerden yabancıların müdahalesini sorumlu tuttu.

Lukaşenko, NATO’nun Belarus sınırına 15 dakika mesafeye tank ve uçaklar konuşlandırıldığını öne sürdü. NATO ise Belarus’taki durumu yakından takip ettiğini kaydetti.

26 yıldır iktidardaki Lukaşenko’nun Pazar günü yapılan seçimlerde zafer elde etmesi başkent Minsk’te başlayan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan protesto gösterilerine neden olmuştu.

Belarus’un Slovakya Büyükelçisi Igor Leşçenya da Belarus’a ait Nasha Niva medya tarafından yayınlanan bir video mesajla göstericilere destek verdi.

Büyükelçi videoda ‘‘Belarus şehirlerinde seslerini duyurmak için barışçı gösteri düzenlemek amacıyla sokağa çıkanlara destek oluyorum. Belarus halkı bu hakkı ızdırap çekerek elde etti’’ derken görülüyor.

‘‘Rusya destek göndermeye hazır’’

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin’in gösterileri bastırmak için gerekli olması halinde Belarus’a destek göndermeye hazır olduğunu Lukaşenko’ya aktardığı bildirildi.

Son dönemde Lukaşenko ile ilişkileri sorunlu ilerleyen Rusya ise olayları yakından izliyor. Rusya’dan gelen doğalgazın batıya taşıyan boru hatlarına da ev sahipliği yapan Belarus, NATO ile Rusya arasında tampon bölge olarak görülüyor.

Rus RIA haber ajansıysa Belarus’un 17-20 Ağustos tarihleri arasında ülkenin batısında askeri tatbikat yapacağını bildirdi.

Avrupa Birliği ise göstericilere uygulanan şiddetin ardından Belarus’a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

9 Ağustos seçimlerinde Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini, muhalif Tikhanovskaya’nın ise yüzde 9,9’unu aldığı belirtilmişti.

Reuters’a göre şu ana kadar protestolarda en az iki kişi hayatını kaybetti, binlerce kişiyse gözaltına alındı.

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