Belarus’ta ‘‘Özgürlük Yürüyüşü’’

Belarus’un başkenti Minsk’te geçen haftasonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından protestolar sürüyor. Seçimlerin ardından başkentte düzenlenen gösterilerin, ülkenin 26 yıllık lideri Alexander Lukaşenko’ya karşı yapılan en büyük protesto gösterileri olduğu belirtiliyor. Reuters haber ajansı Pazar günü yaklaşık 200 bin kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya’nın çağrısıyla başkentte toplandığını bildirdi.

Reuters’a göre aralarında polisin ve devlet televizyonu çalışanlarının da bulunduğu bazı devlet memurları da protesto gösterilerine destek verdi. Ülkede Lukaşenko’nun Sovyet tarzı ekonomi modelinin bel kemiğini oluşturan devlete ait bazı fabrikalardan da göstericilere destek geldiği kaydedildi.

Öte yandan Reuters’a göre yaklaşık 5.000 kişilik bir grupsa Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya destek için toplandı. Belarus İçişleri Bakanlığı ise 65.000 kişinin gösteride yer aldığını açıkladı. Lukaşenko kalabalığa seslendi, seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını reddetti ve yedi gündür devam eden gösterilerden yabancıların müdahalesini sorumlu tuttu.