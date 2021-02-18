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Belarus’ta protesto görüntüsü çeken gazetecilere 2 yıl hapis cezası

18.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Belarus’ta bir mahkeme, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilerde görüntü çeken 2 gazeteciyi kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.Belarus’un başkenti Minsk’te bir mahkeme, Polonya merkezli haber kanalı Belsat’ta çalışan gazeteci Katsiaryna Andreyeva (27) ve Darya Chultsova’yı (23) Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilerde görüntü çekerek kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına mahkum etti.Andreyeva ve Chultsova Kasım 2020’de bir apartman dairesinde Lukaşenko karşıtı gösterilere ilişkin canlı yayın yaptıkları sırada gözaltına alınmıştı.

Belarus’ta bir mahkeme, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilerde görüntü çeken 2 gazeteciyi kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Belarus’un başkenti Minsk’te bir mahkeme, Polonya merkezli haber kanalı Belsat’ta çalışan gazeteci Katsiaryna Andreyeva (27) ve Darya Chultsova’yı (23) Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilerde görüntü çekerek kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Andreyeva ve Chultsova Kasım 2020’de bir apartman dairesinde Lukaşenko karşıtı gösterilere ilişkin canlı yayın yaptıkları sırada gözaltına alınmıştı. Kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle suçlanan gazeteciler, bugün hakim karşısına çıktıkları mahkemede suçsuz olduklarını savundu.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı. Düzenlenen protestolardan 400’ü gazeteci olmak üzere 33 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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