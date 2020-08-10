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Belarus'ta protestoculara yine polis müdahalesi

10.08.2020 23:06 | Son Güncelleme

Belarus'un başkenti Minsk'te polis hafta sonundaki devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarını protesto eden göstericilere müdahale etti.

Belarus'ta protestoculara yine polis müdahalesi

ABD, protestolara izin verilmesi çağrısında bulundu.Belarus'ta çeyrek asırı aşkın süredir iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun açık ara farkla kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yükselen tansiyon düşmüyor.

Seçimlere hile karıştığını savunan binlerce protestocu bir kez daha başkent Minsk sokaklarındaydı.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, polisin barışçıl şekilde gösteri yapan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiğini, bir gazetecinin yaralandığını söyledi.

Protestocular, Pazar gecesi de Minsk ve diğer kentlerin sokaklarında düzenledikleri gösterilerde seçim sonuçlarını protesto etmişti.Göstericilerle emniyet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı eylemlerde yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

ABD'den çağrı

Belarus'ta çıkan olaylarla ilgili ABD'den bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD'nin Belarus'taki seçimler nedeniyle "derin endişe duyduğunu" belirtti. "Muhalefet adaylarının sindirilmesi ve barışçıl protestocuların gözaltına alınmasının, sürece zarar verdiğini" ifade eden McEnany, "Belarus hükümetini barışçıl toplanma hakkına saygı göstermeye ve güç kullanımından sakınmaya davet ediyoruz" dedi.

Belarus'taki seçim sonuçlarına ilişkin Avrupa Birliği ve Almanya'dan da sert açıklamalar gelmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da, Belarus makamlarını seçim sonuçlarını incelemeye çağırarak oyların eksiksiz bir şekilde sayılıp sonuçların bu şekilde açıklandığından emin olunması gerektiğini vurgulamış ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tavrını kınamıştı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, Belarus'taki seçimlere ilişkin olarak "demokratik seçimler için gerekli asgari standartlara uyulmamış olunduğu çok açık ve bu bizim açımızdan kabul edilebilir değil" açıklamasında bulunmuştu.

AFP,DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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