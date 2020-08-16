Belarus'ta protestolar: Hem Lukaşenko destekçileri hem de muhalifleri eylemler düzenliyor

Belarus'ta geçen hafta Pazar günü yapılan seçimlerin ardından protestolar devam ediyor. Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko karşıtı binlerce kişi Başkent Minsk'te bugün bir araya geldi. Lukaşenko da kentin başka bir noktasında toplanan destekçilerine bir konuşma yaparak, seçimin yenilenme çağrılarını reddetti.

"Özgürlük Yürüyüşü" adı verilen eylemde göstericiler, seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı ve Lukaşenko'yu istifaya çağıran sloganlar attı.

Seçimin ardından güvenliğiyle ilgili kaygılardan dolayı Litvanya'ya gittiğini açıklayan ana muhalefetin adayı Svetlana Tikhanovskaya, Pazar günü için ülke genelinde büyük eylemler düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Aynı saatlerde Lukaşenko destekçileri de başkent Minsk'in başka bir noktasında eylem düzenledi. Burada bir konuşma yapan Lukaşenko, seçimlerin yenilenmesi çağrılarını reddetti.

Lukaşenko, protesto gösterilerine katılanları "sıçanlar" diye nitelendirdi. Lukaşenko, NATO'nun Belarus sınırlarında askeri yığınak yaptığını belirterek, halktan ülkelerinin bağımsızlığını koruma mücadelesine katılmalarını istedi.