Belarus'ta protestolar sürüyor: Minsk'te on binlerce kişi sokaklardaydı

Gazetecilerin akreditasyonları iptal edildi

Protestoları takip eden gazetecilere yönelik engellemeler de sürüyor. Gözaltına alınan gazeteciler olduğu gibi hükümet dün, dış basına çalışan çoğu Belarus vatandaşı 17 gazetecinin daha akreditasyonunu iptal etti. Bunlar arasında BBC Rusça servisinin iki muhabiri de bulunuyor. BBC olayla ilgili bir mesaj yayınlayarak "bağımsız gazeteciliği engellemeye çalışan uygulamayı" kınadı.

Almanya da akreditasyon iptali üzerine Berlin'deki Belarus büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

"Artık git" sloganıyla Lukaşenko'yu protesto eden muhalifler usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin yenilenmesini istiyor.

Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemlerde şimdiye kadar 7 binden fazla kişi gözaltına alındı ve en az 5 kişi yaşamını yitirdi.