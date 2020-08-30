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Belarus'ta protestolar sürüyor: Minsk'te on binlerce kişi sokaklardaydı

30.08.2020 22:21 | Son Güncelleme

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı tartışmalı seçimlerin ardından, yoğun polis önlemlerine rağmen on binlerce protestocu yeniden sokaklara çıkarak Lukaşenko karşıtı gösteriye katıldı. İçişleri Bakanlığı en az 140 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Belarus'ta protestolar sürüyor: Minsk'te on binlerce kişi sokaklardaydı

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı tartışmalı seçimlerin ardından, yoğun polis önlemlerine rağmen on binlerce protestocu yeniden sokaklara çıkarak Lukaşenko karşıtı gösteriye katıldı.

Polis, Bağımsızlık Meydanı çevresi başta olmak üzere birçok ana yolu kordon altına aldı. İçişleri Bakanlığı bugün en az 140 eylemcinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı.

Muhalefet sonucu kabul etmiyor.

Lukaşenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor.

Üç haftadır Pazar günleri Minsk'te çok büyük katılımlı protestolar düzenleniyor.

Protestoları takip eden BBC muhabiri Steve Rosenberg, bu haftaki protestoda polis sayısının öncekilere kıyasla çok daha fazla olduğunu bildirdi.

yerde yatan bir protestocu

Bazı protestocular yola yatarak polisin ilerlemesine engel olmaya çalıştı.

Bazıları ise bugün 66 yaşına giren Devlet Başkanı Lukaşenko'yu temsilen bir hamam böceği kuklası taşıdı.

hamam böceği kuklası

Lukaşenko'nun ikamet ettiği "Bağımsızlık Sarayı"na doğru yürümek isteyen eylemciler olduysa da saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis protestocuları engelledi.

Tansiyon yüksek olsa da eylemcilerin büyük kısmının olaysız bir şekilde dağıldığı aktarıldı.

Brest ve Grodno şehirlerinde de daha küçük çaplı gösteriler düzenlendi.

Gazetecilerin akreditasyonları iptal edildi

Protestoları takip eden gazetecilere yönelik engellemeler de sürüyor. Gözaltına alınan gazeteciler olduğu gibi hükümet dün, dış basına çalışan çoğu Belarus vatandaşı 17 gazetecinin daha akreditasyonunu iptal etti. Bunlar arasında BBC Rusça servisinin iki muhabiri de bulunuyor. BBC olayla ilgili bir mesaj yayınlayarak "bağımsız gazeteciliği engellemeye çalışan uygulamayı" kınadı.

Almanya da akreditasyon iptali üzerine Berlin'deki Belarus büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

polisle karşı karşıya gelen kadın bir protestocu

"Artık git" sloganıyla Lukaşenko'yu protesto eden muhalifler usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin yenilenmesini istiyor.

Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemlerde şimdiye kadar 7 binden fazla kişi gözaltına alındı ve en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni bir seçim yapılması çağrılarını reddeden Lukaşenko NATO'yu suçluyor ve muhalefetin "dış kaynaklı devrimciler" tarafından kışkırtıldığını savunuyor.

Lukaşenko sık sık "Avrupa'nın son diktatörü" olarak anılıyor.

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