HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belarus'ta Protestolara Katılan Fabrikalara Karşı Adım

Belarus'ta Protestolara Katılan Fabrikalara Karşı Adım

22.08.2020 19:21 | Son Güncelleme

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, işçilerin gösteri yaptığı fabrikaları kapatacağını açıkladı. Lukaşenko’nun son adımı, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayan muhalefetin protestolarını bastırma girişiminin bir parçası

Belarus'ta Protestolara Katılan Fabrikalara Karşı Adım

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, işçilerin gösteri yaptığı fabrikaları kapatacağını açıkladı. Lukaşenko’nun son adımı, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayan muhalefetin protestolarını bastırma girişiminin bir parçası.

Resmi rakamlara göre seçimde oyların yüzde 80’ini alan ve 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, protestolara katılan işçilerin kovulabileceğini de söyledi.

Rus haber ajansı RIA’nın aktardığına göre Lukaşenko Polonya sınırındaki Grodno kentini ziyaretinde, ‘’Eğer bir fabrika çalışmıyorsa, Pazartesi kapısına kilit vuralım ve durduralım. İnsanlar sakinleşecektir. Sonra da kimi yeniden işbaşı yapmaya çağıracağımıza karar veririz’’ dedi.

Seçimlerin özgür ve adil olmadığını savunan göstericiler başkent Minsk ve birçok şehirde iki haftadır sokaklarda. Göstericilere Minsk Traktör Fabrikası, Soligors kentindeki gübre fabrikası gibi bazı kamu fabrikaları da protestolara ve grevlerle destek veriyor.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarını reddeden Lukaşenko, Litvanya’ya sığınan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya’yı de isim vermeden eleştirdi. Lukaşenko, muhalif protestoları düzenleyenlerin komşu ülkelerde oturduğunu ve bu ülke liderlerinin siyasi desteğinin keyfini çıkardığını söyledi.

Tikhanovskaya, seçimlerin ardından kısa süreliğine gözaltına alınmış, ardından ülkeden kaçarak Litvanya’ya sığınmıştı. 37 yaşındaki Tikhanovskaya, muhalif bir isim olan eşinin tutuklanmasının ardından seçime girmeye karar vermişti.

Reuters haber ajansının bugün görüştüğü Tikhanovskaya da kendisini değişimin sembolü olarak gördüğünü söyledi. Muhalif lider, rolünün yeni seçimlerin yapılmasını sağlamak olduğunu çünkü Lukaşenko’nun önünde sonunda iktidarı bırakmak zorunda olduğunu belirtti.

Belarus’ta yeni oluşturulan muhalefet konseyinin önde gelen iki üyesi, Cuma günü, Lukaşenko’nun iktidarı ele geçirme girişimi olarak nitelediği bir kamu davası nedeniyle sorgulanmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Belaruslu yetkilileri, hükümet karşıtı gösterilerde kanunsuzca tutuklanan göstericileri serbest bırakmaya çağırdı.

İki haftadır süren gösterilere katılan ve gözaltına alınan binlerce gösterici serbest bırakıldı ancak BM insan hakları yetkililerine göre hala 100’dan fazla gösterici tutuklu ve 60 kadarı ağır hapis cezaları öngören suçlar işlemekle itham ediliyor.

BM insan hakları sözcüsü Liz Throssell, OHCHR’ın nerede oldukları bilinmeyen 8 kişi için özellikle endişeli olduğunu ve kitlesel tutuklamalar nedeniyle sağlıklı bilgi alamadıklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklamasıİngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması
2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı! 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Diğer Haberler
Trump: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
Trump: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Sonsuz kadar kalabilir
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması
Gandhi’nin gözlüğü İngiltere’de 260 bin sterline satıldı
Gandhi’nin gözlüğü 260 bin sterline satıldı
Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı
Mars'ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki arkadaşını böyle kurtardı
Avustralyalı adam babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.