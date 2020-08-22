Belarus'ta Protestolara Katılan Fabrikalara Karşı Adım

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, işçilerin gösteri yaptığı fabrikaları kapatacağını açıkladı. Lukaşenko’nun son adımı, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayan muhalefetin protestolarını bastırma girişiminin bir parçası.

Resmi rakamlara göre seçimde oyların yüzde 80’ini alan ve 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, protestolara katılan işçilerin kovulabileceğini de söyledi.

Rus haber ajansı RIA’nın aktardığına göre Lukaşenko Polonya sınırındaki Grodno kentini ziyaretinde, ‘’Eğer bir fabrika çalışmıyorsa, Pazartesi kapısına kilit vuralım ve durduralım. İnsanlar sakinleşecektir. Sonra da kimi yeniden işbaşı yapmaya çağıracağımıza karar veririz’’ dedi.

Seçimlerin özgür ve adil olmadığını savunan göstericiler başkent Minsk ve birçok şehirde iki haftadır sokaklarda. Göstericilere Minsk Traktör Fabrikası, Soligors kentindeki gübre fabrikası gibi bazı kamu fabrikaları da protestolara ve grevlerle destek veriyor.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarını reddeden Lukaşenko, Litvanya’ya sığınan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya’yı de isim vermeden eleştirdi. Lukaşenko, muhalif protestoları düzenleyenlerin komşu ülkelerde oturduğunu ve bu ülke liderlerinin siyasi desteğinin keyfini çıkardığını söyledi.