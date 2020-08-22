Belarus'ta Protestolara Katılan Fabrikalara Karşı Adım

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, işçilerin gösteri yaptığı fabrikaları kapatacağını açıkladı. Lukaşenko’nun son adımı, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımayan muhalefetin protestolarını bastırma girişiminin bir parçası.
Resmi rakamlara göre seçimde oyların yüzde 80’ini alan ve 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko, protestolara katılan işçilerin kovulabileceğini de söyledi.
Rus haber ajansı RIA’nın aktardığına göre Lukaşenko Polonya sınırındaki Grodno kentini ziyaretinde, ‘’Eğer bir fabrika çalışmıyorsa, Pazartesi kapısına kilit vuralım ve durduralım. İnsanlar sakinleşecektir. Sonra da kimi yeniden işbaşı yapmaya çağıracağımıza karar veririz’’ dedi.
Seçimlerin özgür ve adil olmadığını savunan göstericiler başkent Minsk ve birçok şehirde iki haftadır sokaklarda. Göstericilere Minsk Traktör Fabrikası, Soligors kentindeki gübre fabrikası gibi bazı kamu fabrikaları da protestolara ve grevlerle destek veriyor.
Seçimlerde hile yapıldığı iddialarını reddeden Lukaşenko, Litvanya’ya sığınan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya’yı de isim vermeden eleştirdi. Lukaşenko, muhalif protestoları düzenleyenlerin komşu ülkelerde oturduğunu ve bu ülke liderlerinin siyasi desteğinin keyfini çıkardığını söyledi.
Tikhanovskaya, seçimlerin ardından kısa süreliğine gözaltına alınmış, ardından ülkeden kaçarak Litvanya’ya sığınmıştı. 37 yaşındaki Tikhanovskaya, muhalif bir isim olan eşinin tutuklanmasının ardından seçime girmeye karar vermişti.
Reuters haber ajansının bugün görüştüğü Tikhanovskaya da kendisini değişimin sembolü olarak gördüğünü söyledi. Muhalif lider, rolünün yeni seçimlerin yapılmasını sağlamak olduğunu çünkü Lukaşenko’nun önünde sonunda iktidarı bırakmak zorunda olduğunu belirtti.
Belarus’ta yeni oluşturulan muhalefet konseyinin önde gelen iki üyesi, Cuma günü, Lukaşenko’nun iktidarı ele geçirme girişimi olarak nitelediği bir kamu davası nedeniyle sorgulanmıştı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Belaruslu yetkilileri, hükümet karşıtı gösterilerde kanunsuzca tutuklanan göstericileri serbest bırakmaya çağırdı.
İki haftadır süren gösterilere katılan ve gözaltına alınan binlerce gösterici serbest bırakıldı ancak BM insan hakları yetkililerine göre hala 100’dan fazla gösterici tutuklu ve 60 kadarı ağır hapis cezaları öngören suçlar işlemekle itham ediliyor.
BM insan hakları sözcüsü Liz Throssell, OHCHR’ın nerede oldukları bilinmeyen 8 kişi için özellikle endişeli olduğunu ve kitlesel tutuklamalar nedeniyle sağlıklı bilgi alamadıklarını kaydetti.