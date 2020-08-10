Belarus'ta seçim sonuçları protesto edildi

Çıkan olaylarda pek çok kişi yaralandı.Belarus'ta devlet başkanlığı seçimini sandık çıkış anketi sonucuna göre ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından ülke genelinde on binlerce kişi sokağa çıktı. Polis göstericilere sert şekilde müdahale etti. Başkent Minsk'te güvenlik güçleri protestoculara karşı TOMA, plastik mermi ve sis bombası kullandı. Çıkan olaylarda pek çok kişi yaralandı. Yaralı ve gözaltı sayıları konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Seçimlerle ilgili kesin olmayan ilk resmi sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. Ancak yaşanan gerginliğin ardından açıklamanın saati henüz kesinlik kazanmış değil. Devlet Başkanı Lukaşenko seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmazken, İçişleri Bakanlığı'nda bir kriz toplantısı düzenlendi.

İlk resmi sonuçlar açıklanmadı

Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde sandık çıkışı anket sonucuna göre, yolsuzluk iddialarıyla gölgelenen seçimleri yüzde 80'e yakın oyla ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazandı. Ancak seçim komisyonu seçim merkezlerinin kapanmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz ilk resmi sonuçları açıklamış değil. Gerek seçim kurulunun sayfası, gerekse ülkedeki birçok internet sitesine erişim sağlanamıyor.