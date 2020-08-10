Belarus'ta seçim sonuçları protesto edildi

Çıkan olaylarda pek çok kişi yaralandı.Belarus'ta devlet başkanlığı seçimini sandık çıkış anketi sonucuna göre ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından ülke genelinde on binlerce kişi sokağa çıktı. Polis göstericilere sert şekilde müdahale etti. Başkent Minsk'te güvenlik güçleri protestoculara karşı TOMA, plastik mermi ve sis bombası kullandı. Çıkan olaylarda pek çok kişi yaralandı. Yaralı ve gözaltı sayıları konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.
Seçimlerle ilgili kesin olmayan ilk resmi sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. Ancak yaşanan gerginliğin ardından açıklamanın saati henüz kesinlik kazanmış değil. Devlet Başkanı Lukaşenko seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmazken, İçişleri Bakanlığı'nda bir kriz toplantısı düzenlendi.
İlk resmi sonuçlar açıklanmadı
Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde sandık çıkışı anket sonucuna göre, yolsuzluk iddialarıyla gölgelenen seçimleri yüzde 80'e yakın oyla ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazandı. Ancak seçim komisyonu seçim merkezlerinin kapanmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz ilk resmi sonuçları açıklamış değil. Gerek seçim kurulunun sayfası, gerekse ülkedeki birçok internet sitesine erişim sağlanamıyor.
"Gerçeklikten çok uzak"
Muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın sözcüsü Anna Krasulina "Böylesi bir seçim sonucu kabul edilemez" diye konuştu. Resmi tahminlere göre Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini aldığından yola çıkıldığına dikkat çeken Krasulina "Bu, gerçeklikten çok uzak" diye konuştu.
Kamu yayın organlarında yer verilen açıklamalarda dün gece yaşanan olayların kontrol altına alındığı, göstericilerin dağıldığı belirtildi. Ülke genelindeki birçok kentte düzenlenen protesto gösterilerinde kaç kişinin gözaltına alındığı ile ilgili açıklama ise yapılmadı. İnsan hakları örgütü Vesna'dan yapılan açıklamada dün gece sadece Minsk'te 50'den faza göstericinin gözaltına alındığı, bu rakamın ülke genelinde ise 120 olduğu kaydedildi.
dpa, BW/EC
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