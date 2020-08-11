Belarus'ta Seçimi Kaybeden Muhalif Tikhanouskaya Ülkeyi Terk Etti

Belarus’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalif lider Svetlana Tikhanouskaya, çocuklarının güvenliği adına yurtdışına kaçtığını söyledi. Ülkede seçimi bir kez daha Aleksander Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından sokaklarda protestolar başlamış ve polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanmıştı.

Tikhanouskaya, muhalif bir isim olan eşinin ülkede hapse atılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lukaşenko’nun karşısına aday olarak çıkmaya karar vermis ve kampanyası sırasında büyük kalabalıklara hitap etmişti. Ancak dün açıklanan sonuçlara göre Lukaşenko seçimleri yüzde 80 oy oranıyla bir kez daha kazandı.

Eşine ait Youtube kanalından bir açıklama yayınlanan Tikhanouskaya “Bu kampanyanın beni güçlendirdiğini ve herşeyin üstesinden gelebilecek bir dirayet verdiğini düşündüm. Ama belki de hala daha en baştaki kadar zayıf bir kadınımdır. Kendim için çok zor olan bir karar verdim” dedi.

Tikhanouskaya da Belarus’lu yetkililer de kendisinin ülke dışına çıkması konusunda bir zorlamayla karşılaşmadığını söylediler.