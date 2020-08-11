Belarus'ta Seçimi Kaybeden Muhalif Tikhanouskaya Ülkeyi Terk Etti

Belarus’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalif lider Svetlana Tikhanouskaya, çocuklarının güvenliği adına yurtdışına kaçtığını söyledi. Ülkede seçimi bir kez daha Aleksander Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından sokaklarda protestolar başlamış ve polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanmıştı.
Tikhanouskaya, muhalif bir isim olan eşinin ülkede hapse atılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lukaşenko’nun karşısına aday olarak çıkmaya karar vermis ve kampanyası sırasında büyük kalabalıklara hitap etmişti. Ancak dün açıklanan sonuçlara göre Lukaşenko seçimleri yüzde 80 oy oranıyla bir kez daha kazandı.
Eşine ait Youtube kanalından bir açıklama yayınlanan Tikhanouskaya “Bu kampanyanın beni güçlendirdiğini ve herşeyin üstesinden gelebilecek bir dirayet verdiğini düşündüm. Ama belki de hala daha en baştaki kadar zayıf bir kadınımdır. Kendim için çok zor olan bir karar verdim” dedi.
Tikhanouskaya da Belarus’lu yetkililer de kendisinin ülke dışına çıkması konusunda bir zorlamayla karşılaşmadığını söylediler.
Seçim sonuçlarının ardından Tikhanouskaya’nın kampanyasındaki görevlilerin de kendisine ulaşamadığını söylemeleri üzerinde muhalif liderin nerede olduğu konusunda endişeler ortaya çıkmıştı. Tikhanouskaya, son olarak seçim komisyonuyla bir toplantı yaptıktan sonra ortalıktan kaybolmuştu.
Ardından Tikhanouskaya’nın Litvanya’ya çocuklarının yanına gittiği ortaya çıktı. Tikhanouskaya “Çoğu insanın beni anlayacağını biliyorum. Bir çoğu da beni yadırgayacak ve benden nefret edecekler. Kimse benin yüzleştiğim bu seçimle yüzleşmesin. Herkes kendisine dikkat etsin. Hiç bir şey hayatın kendisinden daha önemli değil. Çocuklar hayatımızdaki en değerli varlıklarımız” dedi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından çıkan olaylarda en az bir kişi hayatını kaybetti binlerce kişi de gözaltına alındı.
Uluslararası kamuoyu ve ABD de ülkede yapılan seçimlerin adil ve şeffaf olmadığı konusunda kaygılarını dile getiriyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da seçimlerin adil ve şeffaf bir ortamda yapılmadığını dile getirdi ve protestocular yönelik polisin şiddet uygulamasını kınadı.
Yabancı gözlemcileri ülkede Lukaşenko’nun iktidara geldiği 1995 yılından buy ana adil ve şeffaf seçimlerin yapılmadığını rapor ediyorlar.
Seçimde Lukaşenko’nun karşısında aday olan Tikhanouskaya’nın eşi Syarhei de muhalif söylemleri nedeniyle Mayıs ayında tutuklanarak hapse atılmıştı.