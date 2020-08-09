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Belarus'ta seçimler: Çeyrek asırdır iktidarda olan Devlet Başkanı Lukaşenko son yıllardaki en büyük sınavını veriyor

09.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Belarus'ta bugün halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında. 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun seçimleri yeniden kazanması beklense de uzun yıllardır ilk kez bu kadar büyük bir muhalefetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Belarus'ta seçimler: Çeyrek asırdır iktidarda olan Devlet Başkanı Lukaşenko son yıllardaki en büyük sınavını veriyor

Belarus'ta bugün halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında. 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun seçimleri yeniden kazanması beklense de uzun yıllardır ilk kez bu kadar büyük bir muhalefetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Lukaşenko'nun rakipleri arasında, Mayıs'ta hükümet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere giren 37 yaşındaki Svetlana Tikhanovskaya öne çıkıyor.

Batı medyasında sık sık 'Avrupa'nın son diktatörü" diye anılan 65 yaşındaki Lukaşenko, yıllardır ağır insan hakları ihlalleri ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Lukaşenko ilk kez 1994 yılında devlet başkanlığı görevine seçildi. 2015 yılındaki son seçimlerde oyların yüzde 83,5'ini aldığı belirtilen Lukaşenko seçimlere ciddi bir muhalefet olmadan girmişti. Seçim gözlemcileri de oyların sayılmasında ve kayda geçirilmesinde yanlışlar yapıldığını bildirmişti.

İngilizce öğretmeni ve çevirmen Tikhanovskaya, eşi Sergey Tikhanovski'nin tutuklanmasından ve seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından siyasete atıldı.

Svetlana Tikhanovskaya

Tikhanovskaya AFP'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlar uyanıyor ve özsaygılarını yeniden kazanıyor" dedi, ancak seçimlerde hile yapılmasını beklediğini de kaydetti.

3 kadın aday ittifak yaptı

Devlet Başkanı Lukaşenko Tikhanovskaya'yı "küçük zavallı kız" olarak nitelemiş ve "ülke dışındaki patronların kuklası" olmakla suçlamıştı.

Kısa sürede popüler olduğu belirtilen Tikhanovskaya, Temmuz ayında diğer iki kadın aday Maria Kolesnikova ve Veronika Çepkalo'nun da desteğini aldı.

Ülkede 3 kadın aday kendilerine "zavallı şeyler" diyen Lukaşenko'ya karşı ittifak yapma kararı almıştı.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko oyunu kullandı

Belarus'ta, geçen ay Aleksandr Lukaşenko'nun rakiplerinin adaylığının reddedilmesi ve muhalefet üzerindeki baskının artması üzerine on binlerce muhalif sokağa dökülmüştü. Protesto gösterisinin son 10 yıldaki en büyük eylem olduğu belirtiliyor.

Minsk merkezli insan hakları merkezi Viasna, Mayıs ayındaki seçim kampanyasının başlamasından beri 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Rusya ile gerginlik

Geçen ay Belarus 33 Rusya vatandaşını tutuklamış ve onları muhaliflerle birlikte şiddet içeren protestolar düzenleme planı yapmakla suçlamıştı.

Rusya iddiaları yalanlamış, bu kişilerin Belarus üzerinden Türkiye'ye gitmekte olduğunu açıklamıştı. Bu kişilerin Rusya merkezli özel bir askeri şirkete bağlı paralı askerler oldukları da iddia edilmişti.

Bazı uzmanlar iki ülke arasındaki sorunlara rağmen Rusya'nın Lukaşenko'nun kazanmasını isteyeceğini ancak kendisine daha yakın olmaya zorlayabilmek için oyunun düşmesini tercih edeceğini savunuyor.

Devlet başkanı adayı, sandığa giden seçmenlerin yarısından fazlasından oy alması durumunda göreve geliyor.

Oyların yarısından fazlasını hiçbir adayın alamaması halinde en yüksek oyu alan iki aday ikinci tura kalacak.

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