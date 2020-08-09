Belarus'ta seçimler: Çeyrek asırdır iktidarda olan Devlet Başkanı Lukaşenko son yıllardaki en büyük sınavını veriyor

Belarus'ta bugün halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında. 26 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun seçimleri yeniden kazanması beklense de uzun yıllardır ilk kez bu kadar büyük bir muhalefetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Lukaşenko'nun rakipleri arasında, Mayıs'ta hükümet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere giren 37 yaşındaki Svetlana Tikhanovskaya öne çıkıyor.

Batı medyasında sık sık 'Avrupa'nın son diktatörü" diye anılan 65 yaşındaki Lukaşenko, yıllardır ağır insan hakları ihlalleri ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Lukaşenko ilk kez 1994 yılında devlet başkanlığı görevine seçildi. 2015 yılındaki son seçimlerde oyların yüzde 83,5'ini aldığı belirtilen Lukaşenko seçimlere ciddi bir muhalefet olmadan girmişti. Seçim gözlemcileri de oyların sayılmasında ve kayda geçirilmesinde yanlışlar yapıldığını bildirmişti.

İngilizce öğretmeni ve çevirmen Tikhanovskaya, eşi Sergey Tikhanovski'nin tutuklanmasından ve seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından siyasete atıldı.