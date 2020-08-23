Belarus'ta sular durulmuyor

Rusya ise Lukaşenko'ya destek çıkıyor.Belarus'ta, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle başlayan protestolar pazar günü de devam etti.

Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, bir kez daha Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını ve seçimlerin yenilenmesini talep etti. Güvenlik güçlerinin metro istasyonlarını ulaşıma kapatması nedeniyle eylemciler miting alanına yürüyerek ulaştı. Protestocular "Özgürlük", "Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz" ve Lukaşenko'ya hitaben "Defol" sloganları attı. Muhaliflere yakın medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, eyleme 100 binden fazla kişi katıldı.

Eylem öncesinde açıklama yapan yerel yetkililer halkı yasa dışı gösterilere katılmamaları konusunda uyarmış, Belarus Savunma Bakanlığı ise meydanda olay çıkması durumunda polisin değil ordunun müdahalede bulunacağı yönünde açıklama yapmıştı. Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun, 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini yaklaşık yüzde 80 oy oranıyla ile yeniden kazandığını duyurması ve kendini seçimlerin galibi ilan etmesi üzerine ülkede protestolar başlamıştı.