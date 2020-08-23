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Belarus'ta sular durulmuyor

23.08.2020 18:19 | Son Güncelleme

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalifler başkent Minsk'te yine protesto gösterisi düzenledi.

Belarus'ta sular durulmuyor

Rusya ise Lukaşenko'ya destek çıkıyor.Belarus'ta, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle başlayan protestolar pazar günü de devam etti.

Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, bir kez daha Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını ve seçimlerin yenilenmesini talep etti. Güvenlik güçlerinin metro istasyonlarını ulaşıma kapatması nedeniyle eylemciler miting alanına yürüyerek ulaştı. Protestocular "Özgürlük", "Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz" ve Lukaşenko'ya hitaben "Defol" sloganları attı. Muhaliflere yakın medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, eyleme 100 binden fazla kişi katıldı.

Eylem öncesinde açıklama yapan yerel yetkililer halkı yasa dışı gösterilere katılmamaları konusunda uyarmış, Belarus Savunma Bakanlığı ise meydanda olay çıkması durumunda polisin değil ordunun müdahalede bulunacağı yönünde açıklama yapmıştı. Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun, 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini yaklaşık yüzde 80 oy oranıyla ile yeniden kazandığını duyurması ve kendini seçimlerin galibi ilan etmesi üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Rusya'dan Belarus açıklaması

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Belarus'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Lavrov, Lukaşenko tarafından önerilen anayasa değişikliğinin krizi çözebileceğine inandıklarını belirtti. Lavrov, devlet başkanlığı seçimlerine muhalefetin adayı olarak seçime katılan Svetlana Tihanovskaya'nın programını ise yapıcı olmadığı gerekçesiyle reddetti. Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, ülkede adil ve serbest seçimler yapılmasını istiyor. İktidarı elinde tutan Lukaşenko ise muhalefet tarafından oluşturulan seçim koordinasyon kurulu ile görüşme yapmayı kabul etmiyor.

AGİT: Arabuluculuğa hazırız

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ise, Belarus'ta arabuculuk yapmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını yineledi. Alman Bild gazetesinde yayınlanan habere göre AGİT dönem Başkanı Edi Rama, Lukaşenko'ya bir mektup göndererek, organizasyonun Belarus'taki gelişmeleri kaygıyla izlediğini ve AGİT'in Lukaşenko yönetimine yardım sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

NATO Lukaşenko'nun iddiasını reddeti

NATO da, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya ve Litvanya'daki askeri birliklerin bölgeye takviye edildiğine yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. NATO Sözcüsü Oana Lunvegcu, "NATO'nun Belarus sınırına takviye yaptığına dair tüm iddialar temelsizdir" ifadesini kullandı. Litvanya ve Polonya da söz konusu iddiları kesin bir dille reddetti.

Reuters,AFP,dpa / MY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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