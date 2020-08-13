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Belarus'ta Yandex Ofisine Silahlı Baskın

13.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Silahlı saldırganların başkent Minsk’teki ofis çalışanlarını içeride alıkoyduğu, binanın dışına çıkmalarına müsaade etmediği belirtildi

Belarus'ta Yandex Ofisine Silahlı Baskın

Rus internet devi Yandex, Belarus’taki (Beyaz Rusya) binasının silahlı bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

Yandex’ten Perşembe günü yapılan açıklamada, silahlı saldırganların başkent Minsk’teki ofis çalışanlarını içeride alıkoyduğu, binanın dışına çıkmalarına müsaade etmediği belirtildi.

Ülkede son günlerde, Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’nun seçimleri yeniden kazanması protestolara neden olurken, bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

65 yaşındaki Lukaşenko Cumhurbaşkanlığı koltuğuna altıncı kez oturuyor.

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