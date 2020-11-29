HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belarus’taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Belarus’taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

29.11.2020 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus’un başkenti Minsk’te hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü.Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Belarus’un başkenti Minsk’te hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü.
Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Belarus’ta geçtiğimiz hafta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ülkede yeni bir anayasa çalışması yapıldıktan sonra tekrar görev yapmayacağını açıklamıştı. Ülkede 9 Ağustos’ta yapılan seçimlerden beri sokakları terk etmeyen muhalefet, Lukaşenko’nun açıklamasına rağmen bugün yeniden sokaklara döküldü. Sabah saatlerinde başkent Minsk sokaklarında toplanmaya başlayan protestocular Lukaşenko için istifa sloganları attı. Bağımsızlık Meydanı’na yürüyen kalabalığa özel harekat polisleri ve ordu mensubu askeri birlikler engel oldu. Barikatlar kuran kolluk kuvvetleri, protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Gözaltı sayıları artıyor
Minsk sokaklarında çatışmalar devam ederken, gözaltına alınanların sayısının 82’ye ulaştığı, bu sayının akşam saatlerine kadar 2 katına çıkabileceği belirtildi. Belarus İçişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada, protestoculara yapılan müdahalelerden sonra caddelerde küçük grupların kaldığını ve polisin bu gruplara müdahale etmeye devam ettiğini belirtti.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

Belarus’taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirlediDamat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladıPolis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı
Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: Yaralılar var

Koronavirüs tedavisi gören Mehmet Özhaseki taburcu oldu

Korona tedavisi gören Özhaseki taburcu oldu

Kayınpeder, torunlarının gözü önünde önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

Batman'dan acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.