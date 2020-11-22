HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belarus’taki hükümet karşıtı protestolarda 80 kişi gözaltına alındı

Belarus’taki hükümet karşıtı protestolarda 80 kişi gözaltına alındı

22.11.2020 16:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Belarus’taki hükümet karşıtı protestolarda 80 kişi gözaltına alındı

Belarus’ta hükümet karşıtı protestoların 106’ncı gününde en az 80 kişi gözaltına alındı.Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Belarus’ta hükümet karşıtı protestoların 106’ncı gününde en az 80 kişi gözaltına alındı.
Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun istifasını talep eden protestocular bugün yine sokaklara döküldü. Eylemlerin 106’ncı gününde Minsk sokaklarında yürüyüş yapan protestoculara polis biber gazı, ses bombaları ve plastik mermiler ile müdahale etti. Gösterilerde muhalif kaynaklara göre şu ana kadar en az 80 kişinin gözaltına alındığı ve bazı göstericilerin yaralandığı öğrenildi. Göstericilere müdahale eden ekipler arasında orduya bağlı özel harekat ve maskeli çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı belirtildi.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun konutu çevresine toma ve özel zırhlı araçların konuşlandırıldığı, Bağımsızlık Meydanı’nda da aynı şekilde tedbirler alındığı bildirildi.
Belarus’taki hükümet karşıtı gösterilerde 31 yaşındaki protestocu Roman Bondarenko polis tarafından gözaltına alınmış ve başında birçok darp izi görülen protestocu olaydan 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Bondarenko’nun ölümünün ardından gösterilerin şiddeti artmıştı.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

Belarus’taki hükümet karşıtı protestolarda 80 kişi gözaltına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri
21 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!21 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı

Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli mesajlar

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli mesajlar

Tekirdağ'da kamyonet kasasına asılı halde maskesiz yolculuk

Kamyonet kasasına asılı halde maskesiz yolculuk

Sakarya'da mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da acı olay! Olay yerinde can verdiler

'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri

'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri

MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.