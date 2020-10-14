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Belarus’taki protesto gösterilerinde bugüne kadar bin 376 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Belarus’ta 9 Ağustos’tan bu yana düzenlenen hükumet karşıtı gösterilerde bugüne kadar bin 376 kişinin yaralandığı belirtildi.Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükumet karşıtı protestolar devam ediyor.

Belarus’ta 9 Ağustos’tan bu yana düzenlenen hükumet karşıtı gösterilerde bugüne kadar bin 376 kişinin yaralandığı belirtildi.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükumet karşıtı protestolar devam ediyor. Polisin sert müdahalelerde bulunduğu gösterilerde şu ana kadar 1 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. Binlerce kişinin gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldığı ülkede birçok muhalefet bloğu lideri cezaevine gönderildi. Ülkede yaşanan sokak olayları üzerine muhalefet koordinasyon merkezi tarafından bir rapor yayınlandı. Muhalefet kaynakları protestoların başladığı süre zarfında şu ana kadar bin 376 kişinin yaralandığını açıkladı. Bunlardan 400’e yakın kişinin orta dereceli yaralandığı ve bu kişilerde kalıcı hasarlar oluştuğu aktarılırken 1 kişinin öldüğü belirtildi.
Yaralananlardan 600 protestocunun doğrudan gözaltı merkezlerinde işkence ile yaralandığı iddia edilirken biri çocuk protestocu olmak üzere toplam 3 kişinin tecavüze uğradığı öne sürüldü. Raporda edinilen tüm bilgilerin Belarus Araştırma Komitesi’ndeki kaynaklardan temin edildiği vurgulanırken gözaltına alınan protestocuların sayısına dair resmi kayıtlı raporlara ulaşılamadığı ifade edildi.

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