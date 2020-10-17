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Belarus’taki protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 22:46 | Son Güncelleme

Belarus’ta kadınlar, öğrenciler ve engelli vatandaşlar Devlet Başkanı Aleksandr Lukakeşnko karşıtı protesto düzenledi.

Belarus’ta kadınlar, öğrenciler ve engelli vatandaşlar Devlet Başkanı Aleksandr Lukakeşnko karşıtı protesto düzenledi. Gösterilerde polis 40 kişiyi gözaltına aldı.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Bugün kadınlar, öğrenciler ve engelli vatandaşlardan oluşan göstericiler sokaklara dökülerek, Devlet Başkanı Aleksandr Lukakeşnko’ya istifa çağrısında bulundu. Protestocular, küçük gruplar halinde başkent Minsk’in ana yollarına çıkarak yolları kapattı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Minsk Meydanı üzerindeki caddede ise 7 kişilik öğrenci grubu gözaltındaki ve tutuklu olan protestocuların salıverilmesi için ellerini enselerinin üzerine koyarak diz çöktü. 7 kişilik grup daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, sabah saatlerinde güvenlik önlemlerini arttırarak, grupların toplanmalarını ve protestoları mitinge çevirmelerinin önüne geçti. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Çıkan olaylarda şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.
Belarus İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 40 kişiden 30’unu öğrenci, 4’ünün basın mensubu, 4’ünün ise kadın örgütlerinin temsilcisi olduğu aktarıldı. Protestolar ilerleyen saatlerde sona ererken, muhalefetin koordinasyon merkezi yarın haklı yeniden sokaklara çağırdı.

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