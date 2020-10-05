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Belarus’taki protestolarda 317 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Belarus İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda toplam 317 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

Belarus İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda toplam 317 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Dün ülkenin farklı bölgelerinde "siyasi tutukların serbest bırakılması" amacıyla düzenlenen yürüyüşte tansiyon yükselmiş, polis göstericere tazyikli suyla müdahale etmişti. Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, başkent Minsk ve diğer bölgelerde toplam 317 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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