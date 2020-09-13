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Belarus’taki protestolarda gözaltı sayısı 400’ü aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 23:20 | Son Güncelleme

Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün ülke genelinde yapılan protestolar sırasında 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar bugün de devam etti.

Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün ülke genelinde yapılan protestolar sırasında 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar bugün de devam etti. Ülkenin birçok bölgesinde yapılan protestolara akşam saatlerine doğru yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Göstericilere tazyikli su ile müdahale eden güvenlik güçleri, bazı bölgelerde ise kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Protestoların erken saatlerinde 250’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan protestolar sırasında gözaltına alınan kişi sayısının 400’den fazla olduğu aktarıldı. Bakanlık, bazı bölgelerde eylemcilerin polise saldırdığını ifade ederken, protestoların büyük ölçüde sona erdiğini açıkladı.
Öte yandan dün yapılan gösterilerde ise 99’u başkentte olmak üzere toplam 114 kişinin gözaltına alınmıştı.

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