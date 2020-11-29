HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belarus’taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı

Belarus’taki protestolarda yaklaşık 250 kişi gözaltına alındı

29.11.2020 22:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus’un başkenti Minsk’te hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Belarus’un başkenti Minsk’te hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Sabah saatlerinde başkent Minsk sokaklarında toplanmaya başlayan protestoculara, kolluk kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmişti.
Minsk Şehri Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkentteki izinsiz protestolar sırasında yaklaşık 250 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Minsk’teki kitlesel olaylarda ilgili yasayı ihlal ettiği için yaklaşık 250 vatandaş gözaltına alındı" denildi.
Açıklamanın devamında, katılımcıların yasadışı eylemde bulundukları konusunda defalarca uyarıldığı da belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi cinsel saldırıdan tutuklandı! CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi cinsel saldırıdan tutuklandı!
Uzman erbaş ve uzman çavuş alım şartları!Uzman erbaş ve uzman çavuş alım şartları!
1/

En Çok Okunan Haberler

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada

Kısıtlama ve koronavirüsü unuttular! 13 kişi birbirine girdi

Adana'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

Acı olay! Yaşlı çift devrilen traktörün altında kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadılar! Polis ve bekçilere küfür ettiler

Kısıtlamaya uymayıp ekiplere küfür ettiler!

Japonya'da intihar edenlerin sayısı Covid-19 nedeni ile ölenleri geçti

Ülkede intihar edenlerin sayısı Covid-19 nedeni ile ölenleri geçti

Aksaray'da tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı! Tepkisi pes dedirtti

Husumetlisini ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı! Tepkisi pes dedirtti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.