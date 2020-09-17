Belarus'taki protestoları örgütleyen isimlerden Maria Kolesnikova yargılanıyor

Maria Kolesnikova, hükümet karşıtı protestoları organize eden 3 kadından biri. Ülke dışına gönderilmemek için pasaportunu yırtan Kolesnikova, protestoların ardından "güvenlik kanunu kapsamında" yargılanıyor.

Belaruslu yetkililer, Kolesnikova'nın "ulusal güvenliği hiçe sayarak halkı isyana tahrik etmekle" suçlandığını açıkladı.

Ülkede muhalefetin önde gelen isimlerinden 3 kadın, 9 Ağustos'ta düzenelen seçimlerden bir kez daha galip çıktığını ve 26 yıllık iktidarına devam edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı geniş çaplı gösteriler organize etmişti.

Diğer iki kadın yurt dışına gönderilirken Kolesnikova, pasaportunu yırtarak kendisini Belarus'tan göndermeye çalışan yetkilileri durdurmayı başarmıştı.

Son beş haftadır pazar günleri 100 binin üzerinde kişi, seçimlere hile karıştığı ve aslında muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya'nın kazandığını söyleyerek ülke genelinde protesto gösterilerine katılıyor.

Protestolara güvenlik güçlerinin sert şekilde yanıt vermesi ve yüzlerce kişinin gözaltına alınması, protestocuları vazgeçirmedi, her pazar büyük kalabalıklar halinde toplanmaya devam ediyorlar.