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Belarus'taki protestoları örgütleyen isimlerden Maria Kolesnikova yargılanıyor

17.09.2020 08:07 | Son Güncelleme

Maria Kolesnikova, hükümet karşıtı protestoları organize eden 3 kadından biri. Ülke dışına gönderilmemek için pasaportunu yırtan Kolesnikova, protestoların ardından "güvenlik kanunu kapsamında" yargılanıyor.

Belarus'taki protestoları örgütleyen isimlerden Maria Kolesnikova yargılanıyor

Maria Kolesnikova, hükümet karşıtı protestoları organize eden 3 kadından biri. Ülke dışına gönderilmemek için pasaportunu yırtan Kolesnikova, protestoların ardından "güvenlik kanunu kapsamında" yargılanıyor.

Belaruslu yetkililer, Kolesnikova'nın "ulusal güvenliği hiçe sayarak halkı isyana tahrik etmekle" suçlandığını açıkladı.

Ülkede muhalefetin önde gelen isimlerinden 3 kadın, 9 Ağustos'ta düzenelen seçimlerden bir kez daha galip çıktığını ve 26 yıllık iktidarına devam edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı geniş çaplı gösteriler organize etmişti.

Diğer iki kadın yurt dışına gönderilirken Kolesnikova, pasaportunu yırtarak kendisini Belarus'tan göndermeye çalışan yetkilileri durdurmayı başarmıştı.

Son beş haftadır pazar günleri 100 binin üzerinde kişi, seçimlere hile karıştığı ve aslında muhalif aday Svetlana Tikhanovskaya'nın kazandığını söyleyerek ülke genelinde protesto gösterilerine katılıyor.

Protestolara güvenlik güçlerinin sert şekilde yanıt vermesi ve yüzlerce kişinin gözaltına alınması, protestocuları vazgeçirmedi, her pazar büyük kalabalıklar halinde toplanmaya devam ediyorlar.

Seçimden önce Svetlana Tikhanovskaya'ya destek için binlerce kişi toplanmıştı

Seçimi kazandığını savunan ve protestoları organize eden 3 kadından biri olan Svetlana Tikhanovskaya ise seçimden hemen sonra Litvanya'ya gitmek zorunda bırakılmıştı.

Protestoların düzenlenmesini organize eden diğer kadın, Veronika Tsepkalo da ülkeyi terk etti.

Koltuğundan çekilmeyen Lukaşenko ise hafta başında Rusya'ya giderek mevkidaşı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Putin, Sovyetlerin dağılmasından bu yana ülkenin başında olan Lukaşenko'ya 1.5 milyarlık dolarlık destek sözü verdi.

Lukaşenko ve Putin

"Ülke güvenliğini tehdit" suçlaması

Geçen hafta, Kolesnikova'nın maskeli kişilerce kaçırıldığı ve Ukrayna sınırına götürüldüğü açıklanmıştı. 38 yaşındaki protestocunun yanındakiler, sınıra geldiklerinde pasaportunu yırtarak arabanın camından atmayı başardığını, bu sebeple sınırdan geçilemediği söylemişti.

Çarşamba günü açıklama yapan Belarus Soruşturma Komitesi, Kolesnikova'yönelik suçlamaların pazartesi günü "Medya ve interneti kullanarak gerçekleştirdiği Belarus ulusal güvenliğini hiçe sayan eylemleri" sebebiyle kesinleştiğini duyurdu.

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