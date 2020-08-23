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Belarus'un başkenti Minsk'te, bazı göstericilerin Başkanlık Sarayı'na yürüyüşe geçtiği bildiriliyor

23.08.2020 19:45 | Son Güncelleme

Belarus'ta muhalefet, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun zaferle ayrıldığını açıkladığı seçimlerin ikinci haftasında, başkent Minsk'te çok büyük bir gösteri daha düzenledi.

Belarus'un başkenti Minsk'te, bazı göstericilerin Başkanlık Sarayı'na yürüyüşe geçtiği bildiriliyor

Belarus'ta muhalefet, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun zaferle ayrıldığını açıkladığı seçimlerin ikinci haftasında, başkent Minsk'te çok büyük bir gösteri daha düzenledi.

Kentteki Bağımsızlık Meydanı'ndaki gösteriye katılanlar, seçimlerde hile yapıldığını savundu ve Lukaşenko'nun istifasını istedi.

Belarus muhalefeti, gösteriye 250 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Bazı göstericilerin, polis kordonu ile kapatılan Başkanlık Sarayı'na doğru da yürüyüşe geçtiği bildiriliyor.

Protestonun başladığı sıralarda bir açıklama yayınlayan savunma bakanlığı, göstericileri faşistler olarak tanımlayarak, ordunun herhangi bir düzensizliğe müdahale edeceği uyarısını yaptı.

Geniş bir polis çemberinin arasında yapılan gösteriye karşı emniyet sık sık dağılma çağrısı yaptı.

Aleksandır Lukaşenko, protestolara sert şekilde müdahale edileceği uyarısını yaparak muhalefetin "dış kaynaklı devrimciler" tarafından kışkırtıldığını savundu.

İki haftadır devam eden gösterilerde en az dört kişi hayatını kaybetti. Göstericiler, tutuldukları cezaevlerinde işkence gördüklerini söylüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=GEbdBO1M1a4

İki hafta önce gerçekleşen seçimlerin açıklanan resmi sonuçlarına göre, 26 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko, oyların yüzde 80'ini aldı. Tartışmalı sonuçlara göre Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10 oy aldı.

Ancak o günden bu yana, muhalefet sokakta görünür şekilde daha büyük bir varlık gösteriyor.

Geçen Pazar günü de ülkenin modern tarihindeki en büyük gösterilerden biri yapılmış, yüzbinlerce kişi sokağa çıkmıştı.

Yeni bir seçim çağrılarını reddeden Devlet Başkanı Lukaşenko ise, Nato'yu suçlayarak, "yönetimleri devirmeye çalışıyorlar" dedi.

Lukaşenko ülkenin Polonya ve Litvanya sınırına asker yerleştireceğini de söyledi.

Ülkedeki birçok fabrikada da muhalefet yanlısı grevler devam ediyor.

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