"Belarus'un Rusya İçin Savaşa Girmesine Hazırlıklıyız"

Ukrayna, Belarus'un Rusya'nın açtığı savaşa katılması olasılığına hazır olduğunu bildirdi. Açıklama, Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri'nden geldi.

Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus bugün muharebe hazırlığını sınamak amacıyla geniş çaplı bir tatbikat başlattı. Belarus, komşu ülkelere karşı bir tehdit oluşturmadıklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri Sözcüsü Andriy Demçenko, "Rusya Federasyonu'nun bir noktada Belarus topraklarını ve Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ni Ukrayna'ya karşı kullanabileceği olasılığını göz ardı etmiyoruz" dedi.

"Bu nedenle biz hazırız" diyen Demçenko, Rusya'nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalden bu yana, Ukrayna’nın Belarus'la olan sınırının güçlendirildiğini kaydetti.

Belarus, Rusya'nın kuvvetlerini Ukrayna sınırına daha da yakın noktalara konuşlandırmasına izin vermiş ve Rusya, Belarus'la yaptığı ortak tatbikatlardan sonra Ukrayna işgalini başlatmıştı.

Ukrayna'nın Belarus'la sınırı yakınındaki bölgeler, işgalin ilk aşamasında Rusya'nın saldırısına uğramıştı. Ancak Rus saldırıları şimdi Ukrayna'nın doğu ve güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri Sözcüsü Demçenko, Ukrayna'nın ayrıca Moldova’da Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı bölge Transdinyester’le olan sınırını da güçlendirdiğini kaydetti. Yerel yetkililerin bir dizi saldırı yapıldığını açıklamasından sonra bölgede gerginlik tırmanmıştı.

Transdinyester'deki durumun kaygı verici olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bu bölgeyi Ukrayna'ya açılan savaşın içine çekme girişimlerini kınamıştı. Moskova da kaygılı olduğunu ve Transdinyester'deki olayları yakından izlediğini belirtmişti.

Amerika'nın Moldova Büyükelçisi Kent Logsdon, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ve "silah zoruyla Avrupa haritasını yeniden çizme girişiminin’" dünya genelinde büyük endişe yarattığını söyledi.

Moldova medyasının bildirdiğine göre bir konferansta konuşan Büyükelçi Logsdon, Washington'un elinde Moskova'nın savaşı Moldova'yı da kapsayacak şekilde genişletmek istediği yönünde herhangi bir kanıt olmadığını ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in savaşı kaybedeceğini kaydetti.

