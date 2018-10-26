Belçika Amerikan F-35 uçağı alacak

Bu tercihin savunma alanında ABD bağımlılığından kurtulmak isteyen AB'nin hedefine darbe vurduğu belirtildi.Belçika hükümeti, Avrupa Birliği (AB) yapımı Eurofighter Typhoon savaş uçakları yerine Amerikan yapımı F-35 uçakları almaya karar verdiğini bildirdi. 2023 yılından itibaren elindeki ABD yapımı F-16 uçakları Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen radara yakalanmayan F-35'le değiştireceğini açıklayan Brüksel bu uçaklardan 34 adet sipariş edecek.

Belçika'nın bu adımı savunmada ABD bağımlılığından kurtulmak ve kendi savunma yapılanmasını oluşturmayı hedefleyen AB'nin bu planına büyük darbe olarak değerlendirildi.

Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Fransa merkezli Robert Schuman Vakfı Başkanı Jean-Dominique Giuliani, kararın üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bir Avrupalı tercihi değil. Bir tokattan da öte, Avrupa savunması adına rezalet bir karar" dedi. Giuliani F-35'lerin bütün bakım ihtiyaçları ve operasyonel sistemiyle ABD'ye bağımlılığı zorunlu kıldığını söyledi.