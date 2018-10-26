HABER

Belçika Amerikan F-35 uçağı alacak

26.10.2018 00:09 | Son Güncelleme

Belçika, hava kuvvetlerini güçlendirmek için AB yapımı Eurofighter yerine Amerikan F-35'te karar kıldı.

Belçika Amerikan F-35 uçağı alacak

Bu tercihin savunma alanında ABD bağımlılığından kurtulmak isteyen AB'nin hedefine darbe vurduğu belirtildi.Belçika hükümeti, Avrupa Birliği (AB) yapımı Eurofighter Typhoon savaş uçakları yerine Amerikan yapımı F-35 uçakları almaya karar verdiğini bildirdi. 2023 yılından itibaren elindeki ABD yapımı F-16 uçakları Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen radara yakalanmayan F-35'le değiştireceğini açıklayan Brüksel bu uçaklardan 34 adet sipariş edecek.

Belçika'nın bu adımı savunmada ABD bağımlılığından kurtulmak ve kendi savunma yapılanmasını oluşturmayı hedefleyen AB'nin bu planına büyük darbe olarak değerlendirildi.

Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Fransa merkezli Robert Schuman Vakfı Başkanı Jean-Dominique Giuliani, kararın üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bir Avrupalı tercihi değil. Bir tokattan da öte, Avrupa savunması adına rezalet bir karar" dedi. Giuliani F-35'lerin bütün bakım ihtiyaçları ve operasyonel sistemiyle ABD'ye bağımlılığı zorunlu kıldığını söyledi.

AB, özellikle ABD'de başkanlık koltuğuna Donald Trump'ın seçilmesi ve İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma kararının ardından, daha bağımsız bir savunma yapılanması oluşturmayı hedefliyordu.

AB'nin 23 üyesi geçen yıl savunma alanında daha sıkı işbirliği ve koordinasyon için kısaca PESCO olarak adlandırılan "Daimi Yapılandırılmış İşbirliği" savunma anlaşmasına imza atmıştı. Almanya ve Fransa'nın başı çektiği anlaşmayı Belçika da imzalamıştı.

"Hem ABD hem Avrupa ile çalışıyoruz"

Belçika Başbakanı Charles Michel, ülkesinin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hem Avrupa ile hem de ABD ile çalıştığını belirterek eleştirelere yanıt verdi. Belçika'nın insansız hava aracı, fırkateyn, mayın tarama gemisi ve zırhlı araç da aldığını belirten Michel, "Bunlardan uçaklar ve insansız hava araçları Amerikan, diğerleri Avrupa menşeili; Belçika bundan ekonomik fayda sağlayacak" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de ABD'nin teklifinin hem fiyat hem de operasyonel anlamda en iyisi olduğunu söyledi.

Lokheed Martin şirketi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hükümeti ve endüstrisiyle uzun yıllar bağlarını sürdürmek istediklerini kaydetti.

AB bünyesinde F-35'e sahip olan diğer ülkeler İngiltere ve Hollanda. Lockheed Martin tarafından üstlenilen ve "Ortak Saldırı Uçağı" olarak bilinen F-35 projesinde ana finansal desteği ABD sağlıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ülke yaklaşık 4,5 milyar dolar ile uçakların geliştirilmesi aşamasına dâhil olmuştu. Proje kapsamında Türkiye'nin almak istediği 100 adet F-35'in ikisi geçen Haziran'da teslim edilmişti. Uçaklar Türk pilotların eğitim alması için henüz ABD'de bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un verilerine göre, bu yıl İngiltere ve İsrail'e başta olmak üzere, dünya çapında toplam 320 F-35 teslimatı yapıldı.

AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildiWalaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Önünde Kaşıkçı ProtestosuSuudi Arabistan Başkonsolosluğu Önünde Kaşıkçı Protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe

Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe

İlginizi Çekebilir

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Rusya ile ABD arasında nükleer gerilim!

Rusya ile ABD arasında nükleer gerilim!

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Ürdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı: 10 ölü

Ürdün'de öğrenci otobüsü sel sularına kapıldı: 10 ölü

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.