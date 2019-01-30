Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) ve Ulusal Radyoaktif Elementler Enstitüsü (IRE), uranyum geri dönüştürme merkezi kuruyor. Belçika, Avrupa’da uranyumu geri dönüştüren ilk ülke olacak.

Belçika biriken nükleer atıklara çözüm sağlamak için hazırlıklara başladı. Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) ve Ulusal Radyoaktif Elementler Enstitüsü (IRE), radyoaktif tıbbi atıkları geri dönüştürmek için birlikte çalışacaklarını açıkladı. Hükumet de, 2022 yılına kadar toplam 255 milyon Euroya (1 milyar 576 milyon TL) mal olacak olan Recumo isimli uranyum geri dönüştürme projesine başlayacağı biliniyor. Daha önce ABD ve Arjantin’de başlatılan küçük çaplı çalışmaların ardından Belçika, Avrupa’da ilk defa uranyumu geri dönüştüren ülke olacak.

Askeri kullanım riski ortadan kalkıyor

Belçika Nükleer Araştırma Merkezi (SCK) Genel Müdürü Eric van Walle, “SCK ve IRE, tıbbi taramalar için kullanılan ve tümörleri tespit etmek ve tedavi etmek için radyoizotoplar, nükleer partiküller üretir. Ancak, izotopları ayırmak kullanılan için oldukça zenginleştirilmiş uranyum ve atıkları oluşuyor. Anlaşma sonucunda, IRE ve SCK açtıkları tesise atıkları götürerek, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumla seyreltecek. Bu sayede askeri kullanım riski de ortadan kalkmış olacak” açıklamasında bulundu.

Belçika hükumet, tesisinin inşası için yaklaşık 20 milyon Euro, operasyon için yıllık 8,1 milyon Euro destek sağlayacak.

