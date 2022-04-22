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Belçika Başbakan Yardımcısı Wilmès hasta eşiyle ilgilenmek için görevinden ayrıldı

21.04.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, ciddi bir beyin tümörü teşhisi konan eşiyle ilgilenmek için geçici olarak görevinden istifa etti.

Belçika Başbakan Yardımcısı Wilmès hasta eşiyle ilgilenmek için görevinden ayrıldı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, ciddi bir beyin tümörü teşhisi konan eşiyle ilgilenmek için geçici olarak görevinden istifa etti.

Wilmès, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avustralyalı iş insanı eşi Christopher Stone'da saldırgan bir beyin kanseri türü keşfedildiğini duyurdu.

Stone'nun Wilmès ile evliliğinden üç kızı ve önceki evliliğinden de bir oğlu var. Wilmès, bu süreçte eşine ve ailesine zaman ayırmak istediğini ve bu nedenle federal hükümetteki görevlerinden ayrılacağını belirtti.

Wilmès, açıklamasında, bakan olmanın disiplin, uygunluk ve tam bir özveri gerektirdiğine işaret ederek, "Bu da bu zor dönemde Christopher'a ve çocuklarımıza ihtiyaç duydukları yardım ve teselliyi sunamayacağım anlamına gelir" dedi.

Wilmès'in görevleri, kraliyet kararnamesi ile diğer hükümet üyelerine paylaştırılacak. Yaz sonu Wilmès'in göreve dönmesi konusunda yeniden değerlendirme yapılacak.

Başbakan Alexander De Croo, Wilmès'in yokluğunda Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı yetkilerini üstlenecek.

Wilmès için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten De Croo, kamu yayıncısı VRT'ye, "Bence bu Sophie, Christopher ve çocukları için korkunç bir haber. Böyle bir durumda, zaman en değerli varlıktır ve gerçekten o zamanı verebilmeliyiz. Şüphesiz ki çok zor bir dönemde ona tüm ülke adına güç ve cesaret diliyorum" diye konuştu.

Wilmès'in mensubu olduğu Liberal Parti (MR) lideri Georges-Louis Bouchez de, "Sophie Wilmès, ülkemiz ve MR için istisnai bir kadın. Aynı zamanda olağanüstü bir eş ve anne. Bu çok zor bir zaman. Tüm liberaller ailesinin desteği Sophie ve Christopher'ın yanında olacak" dedi.

İlk kadın başbakan

47 yaşındaki Sophie Wilmès, 2015'ten beri Belçika siyasetinde etkili bir isim. Maliye Bakanlığı'nın ardından Ekim 2019'dan Eylül 2020'ye kadar azınlık hükümetine başkanlık eden Wilmès, Belçika tarihinin ilk kadın başbakanı unvanına sahip oldu.

Wilmès, Ekim 2020'de kurulan koalisyon hükümetinde de Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret ile Federal Kültür Kurumları Bakanlığı görevlerini üstlendi.

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