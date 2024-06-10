Belçika Başbakanı Alexander De Croo istifa kararı aldı: 'Kaybettiğimizi kabul etmeliyim'

Belçika'da yapılan genel seçimlerin ilk sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin federal meclisi ve bölge parlamentoları için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayımlar başladı.

AĞIR YENİLGİ ALDI

İlk sonuçlara göre ağır bir yenilgi alan Başbakan Alexander De Croo yaptığı bir açıklama ile istifa edeceğini duyurdu. Partisinin seçimleri kaybettiğini kabul ettiğini söyleyen De Croo, "Bu akşam çok duygusal bir akşam. Kaybettiğimizi kabul etmeliyim. Yarın istifamı sunacağım'' ifadelerini kullandı.

Genel seçim sonuçlarına göre ülkede sol partilerin oy oranı azalırken Flaman kanadında sağ ve aşırı sağ partilerin ilk sıralarda gittiği görülüyor. Başbakan De Croo'nun partisinin federal hükümette veya Flaman kesiminde kurulacak hükümetlerde yer alması beklenmiyor. (İHA)