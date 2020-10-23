HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika Başbakanı De Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

Belçika Başbakanı De Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

23.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı. Belçika'da bütün profesyonel spor müsabakalarına seyirci yasağı getirildi. Üniversitelerde sınıfların doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlandırıldı. Yusuf Özkan'ın haberi

Belçika Başbakanı De Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı. Belçika'da bütün profesyonel spor müsabakalarına seyirci yasağı getirildi. Üniversitelerde sınıfların doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlandırıldı.

"Salgının ikinci dalgasının Lombardiya'sı" olarak adlandırılan Liege eyaletinde ise artan hasta sayısı nedeniyle sahra hastanesi kurulması gündemde.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Cuma sabahı düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle "ulusal bir kriz yaşandığına" işaret etti.

"Ulusal krizi aşmanın, ulusal dayanışma ile mümkün olacağını vurgulayan Belçika Başbakanı, hükümetin aldığı yeni önlemleri açıkladı.

Hemen yürürlüğe girecek ve en az 19 Kasım'a kadar devam edecek önlemler şöyle:

  • Tüm profesyonel spor müsbakaları artık seyircisiz oynanacak
  • Belçika 1. Futbol Ligi'nde 36 profesyonel oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Mouscron'da 9, Waasland Beveren takımında da 14 futbolcunun Covid-19'a yakalanması nedeniyle, bu iki takımın lig maçlarının ertelenmesi gündemde
  • 18 yaş üstü amatör sporlar tamamen yasaklanacak. 18 yaş altını kapsayan amatöre spor etkinliklerine her aileden en fazla bir kişi katılabilecek. Saha çevresinde maske takmak zorunlu olacak. Yiyecek, içecek satışı yapılamayacak. Yüzme havuzları açık kalacak

  • Yüksel öğrenimde konferans salonu ve sınıflarda doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlı olacak. Bu alanlarda ağız maskesi takmak da zorunlu.

  • Tiyatro ve sinema ve konser salonları en fazla 200 seyirci ile sınırlı olacak. Salonlarda her grup arasında 2 koltuk boş kalacak. Buralarda yiyecek, içecek satışına artık izin verilmeyecek
  • Toplu taşıma kapasitesi, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak
  • Tüm eğlence parkları kapatılacak
  • Kapalı alanlardaki 12 yaş ve üzeri gençlik etkinliklerine artık izin verilmeyecek

Belçika polisi sokağa çıkma yasağı sebebiyle sokaklarda kontrolleri sıklaştırdı.

Hastanelere her gün ortalama 500 başvuru

Günlük enfeksiyon sayısının ortalama 10 binin üzerinde olduğu Belçika'da, hastanelere de de her gün ortalama 500 başvuru yapılıyor.

Özellikle Liege eyaletindeki hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerin ciddi kapasite sorunu yaşadığı belirtiliyor.

Liege'de bir hastane.

Liege'deki yoğun bakım uzmanları, acil önlem alınmazsa, Avrupa'da salgının en ağır hissedildiği İtalya'nın Lombardiya bölgesinde olduğu gibi, koridorların hastalarla dolacağını savunuyor.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle Liege'deki hastalar başka kentlere taşınıyor. Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, kentteki eski bir hastaneyi, Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürmek için askeri yetkililerle temas kuracağını açıkladı.

Bioistatistik uzmanı Prof. Dr. Geert Molenberghs'e göre, son 2 hafta içinde 11 milyonluk Belçika'da nüfusun yüzde 1'i enfekte oldu. Vakaların hızla arttığına dikkati çeken Molenberghs, gerçek koronavirüs rakamının, nüfusun yüzde 3 ile 5'ine doğru gittiğini söyledi.

Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendiEn yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
Annesi bile onu tanıyamıyor! 'Mutant adam' hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! 'Mutant adam' hayrete düşürüyor
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
Halka uyarı: Çin'den gelen tozda koronavirüs var, evden çıkmayın
Halka uyarı: Çin'den gelen tozda koronavirüs var, evden çıkmayın
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Aliyev'den çok önemli açıklama!
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı giderek artıyor!
Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı artıyor!
Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!
Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!
'Bilinç nedir?' sorusunun bilimsel cevabı bulunmuş olabilir mi?
Ünlü profesör sırrı çözdüğünü iddia etti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.