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Belçika Başbakanı Michel'in seçime kadar görevde kalması istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:11 | Son Güncelleme

Belçika Kralı Philippe, Başbakan Michel'in istifasını kabul etti ancak bir sonraki yerel seçime kadar geçici hükümetin başında kalmasını talep etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika Kralı Philippe, Başbakan Charles Michel'in istifasını kabul ederek, bir sonraki seçime kadar geçici azınlık hükümetinin başında kalmasını talep etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kral Philippe, Başbakan Charles Michel'in salı günü sunduğu istifasını kabul etti ancak Michel'in ülkede gelecek yıl mayısta yapılacak federal seçime kadar geçici azınlık hükümetinin başında kalmasını istedi.

Bu durumda azınlık hükümeti Valon bölgesinden Liberaller (MR), Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberalleri (Open Vld) içeren koalisyondan oluşacak.

- Hükümet krizi

Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu.

Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Sosyalistler ve Yeşiller tarafından Michel hükümetine "güven oyu" verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından Belçika Başbakanı söz alarak istifasını "hemen" Kral Philippe'e sunacağını bildirmişti.

Kral Philippe ise Michel'in istifa kararını "beklemeye" almış, siyasi parti liderleriyle istişare yapmıştı.

Belçika'da 2014 yılında yapılan federal seçimlerden sonra 138 gün süren görüşmelerin ardından Charles Michel başkanlığında kurulan merkez sağ koalisyon hükümeti, Valon bölgesinden Liberaller (MR), Flaman bölgesinden aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberallerin (Open Vld)​ partilerinden oluşuyordu.

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Belçika Charles Michel kral

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